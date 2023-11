La IA 'RIO' de 'Ok Empleos' mejora las habilidades en entrevistas

Ok Empleos lanza RIO, un reclutador virtual que ayuda a los candidatos a prepararse para entrevistas laborales, brindando retroalimentación personalizada y simulaciones realistas para mejorar las habilidades de comunicación y confianza en el proceso de selección.

Durante el mes de septiembre de 2023, Colombia experimentó una reducción significativa en la tasa de desempleo a nivel nacional, situándose en un 9,3% y reflejando un progreso alentador en el mercado laboral del país en comparación con el mismo período del año anterior. Además, la tasa de ocupación aumentó al 58,3%, señalando un crecimiento positivo en la cantidad de personas empleadas. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se redujo a un 9,6%, mientras que la tasa de participación y ocupación se mantuvieron en un 66,6% y el 60,2%, respectivamente, mostrando una tendencia alentadora en estos centros urbanos clave.

Esta tendencia resalta la importancia de la preparación para entrevistas de trabajo, que se ha convertido en una pieza fundamental para reducir estos índices. Las empresas no solo buscan habilidades técnicas, sino también competencias sociales y emocionales en sus empleados potenciales. En este contexto, Ok Empleos ha lanzado una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) llamada "Reclutador Inteligente de Ok Empleos" o "RIO," que revoluciona la forma en que los candidatos se preparan para las entrevistas laborales.

Simulación de entrevistas en tiempo real

Ok Empleos, reconocido como un portal de búsqueda de empleo en Colombia, ha desarrollado RIO, un reclutador virtual que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar a los candidatos a prepararse de manera efectiva y gratuita para sus entrevistas de trabajo.

Ángela González, Gerente de Proyecto de Ok Empleos, destaca "trabajamos para utilizar la Inteligencia Artificial en beneficio de nuestros candidatos y multiplicar sus oportunidades en la búsqueda de empleo."

Lo que distingue a RIO es su capacidad para llevar a cabo simulaciones de entrevistas en tiempo real. Los candidatos pueden practicar sus habilidades de comunicación, responder a preguntas comunes en las entrevistas, y recibir retroalimentación personalizada para mejorar. La IA evalúa las respuestas proporcionadas por los candidatos, destacando sus puntos fuertes y áreas de mejora, lo que ayuda a perfeccionar sus respuestas y a gestionar las emociones en un entorno de entrevista.

El acceso a RIO es sencillo y gratuito para todos los usuarios en Colombia. Los candidatos pueden iniciar sesión en el portal de Ok Empleos, donde encontrarán a RIO. Luego, simplemente se presentan con su nombre y el cargo al que aspiran, y seleccionan el idioma en el que desean realizar la entrevista, ya sea en inglés o en español. A partir de ese momento, están listos para comenzar la simulación.

Al utilizar RIO para practicar entrevistas laborales, los candidatos pueden experimentar una serie de beneficios significativos:

Superar el miedo: RIO ayuda a superar el miedo a las entrevistas laborales al ofrecer un entorno de práctica realista y sin presión.

Preparación específica: Los candidatos pueden adaptar sus respuestas a las demandas del puesto, lo que es esencial para cargos y roles específicos.

Preparación específica: Los candidatos pueden adaptar sus respuestas a las demandas del puesto, lo que es esencial para cargos y roles específicos. Mejorar la comunicación: Permite practicar el tono de voz, la fluidez oral y la precisión de las respuestas, lo que mejora la comunicación con los reclutadores.

Retroalimentación valiosa: Los candidatos reciben retroalimentación detallada y personalizada para mejorar sus habilidades y destacar en el proceso de selección.

Practicar cuantas veces se quiera: Los candidatos pueden practicar las entrevistas tantas veces como deseen, perfeccionando sus respuestas con cada intento.

Entrenamiento en inglés: El 'Reclutador Inteligente de Ok Empleos' también permite practicar entrevistas en inglés, lo que amplía las oportunidades laborales en un mundo cada vez más globalizado.

