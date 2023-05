Emojis, el canal directo hacia el consumidor

Los emojis son elementos visuales que se han convertido en una forma rápida y efectiva de transmitir emociones, sentimientos y tonalidad a las conversaciones. Algunas empresas han optado por implementarlos como complemento en sus campañas de marketing.

Estos emojis, que actúan como herramientas de lenguaje en las conversaciones escritas o los mensajes de comunicación, pueden aumentar la participación del público y la conexión emocional con la marca. Es por esto que Face and Emotions -For All- trabaja de la mano con empresas de diferentes sectores que quieren abarcar a su público de manera disruptiva.

Estas son algunas razones por las que las compañías deberían implementar los emojis en sus estrategias:

Atraen la atención: Los emojis son visuales y coloridos e inclusivos, lo que los hace destacar en el texto y ayuda a captar la atención del público en un mar de texto sin formato.

Transmiten emociones: Ayudan a transmitir una amplia gama de emociones, desde la felicidad y la alegría hasta la tristeza y la frustración.

Simplifican el mensaje: Los emojis pueden ayudar a simplificar el mensaje y hacerlo más fácil de entender.

Emojis personalizados: Refuerzan la identidad de la marca, pueden acompañar elementos específicos de la compañía, como logotipos, colores y diseños. Esto puede ayudar a reforzar la identidad y mejorar su reconocimiento.

Los emojis además de ser utilizados en campañas online, también pueden hacer parte de estrategias offline como: la identificación de productos, cubiertas de empaques en general, como aspectos decorativos que individualizan las aplicaciones en ropa, juguetes, y productos en general para destacados entre sus similares de la competencia en el mercado razón por la cual marcas importantes han recurrido a los emojis para destacar sus productos e impactar con éxito en el mercado global.

Face and Emotions -For All-entendió la importancia de tener un factor diferencial, por lo que ofrece emojis disruptivos con forma de corazón para evitar tener una imagen convencional. Además, su amplia trayectoria internacional los llevó a trabajar con la empresa PIONEER MARKETING de los Estados Unidos de América a través de la cual se creó un emoji para la NASA, también para Liga americana de lucha contra el cáncer de mama, e igualmente para una compañía fabricante de medias de New York.

Adicionalmente, han estado presentes en diferentes ferias internacionales especializadas luego de haber hecho su lanzamiento oficial en la Licensing Expo 2019 en Las Vegas, USA. Igualmente en Hong Kong, reafirmando así su vocación en el mercado global.

Las marcas que estén dispuestas a trabajar con los emojis creados por la compañía pueden tener la certeza de que las imágenes están a su disposición bajo las reglas universales del contrato de licencia. Además, contarán con la ayuda de Face and Emotions -For All- para crear y adaptar las imágenes de acuerdo a los requerimientos de la marca y/o su productos o servicios.

En resumen, los emojis pueden ser una herramienta útil para las marcas que buscan aumentar la participación del público y la conexión emocional con su audiencia. Al utilizar emojis disruptivos, es decir, con alto valor diferencial, las marcas pueden agregar un toque personal y humano a sus mensajes de marketing y amplificar la forma en que su público interactúa con su contenido.

FACE AND EMOTIONS the New Emoji - for all-

Las imagénes que integran el proyecto de Face and emotions -For All- suman seiscientos archivos, de los cuales 180 son emojis caritas, otros son emojis de cuerpo entero y otras imágenes cotidianas como animales, flora, y demás elementos de la naturaleza y de creación humana, la compañía continúa desarrollando nuevas imágenes. Todos están protegidos por los derechos de autor y de propiedad industrial.

