El gran torneo de fútbol 2026 será una batalla por la atención

MiQ realizó un análisis que identifica nuevas audiencias, consumo multiscreen y comportamiento digital en tiempo real como factores clave para las marcas durante el mayor evento deportivo del mundo.

El gran torneo internacional de fútbol 2026 no será solamente el evento deportivo más importante del año. Será uno de los mayores fenómenos culturales, sociales y digitales de la década y redefinirá la forma en que las marcas se conectan con las audiencias.

Con más de 5 mil millones de espectadores proyectados entre televisión lineal y plataformas digitales, y más de 15 mil millones de interacciones sociales estimadas durante el torneo internacional, las marcas enfrentarán un escenario inédito: audiencias fragmentadas entre múltiples pantallas, consumo en tiempo real y una competencia feroz por captar segundos de atención.

Para MiQ, el desafío ya no pasa únicamente por maximizar alcance o presencia durante los partidos. El torneo internacional debe entenderse como un ecosistema de comportamiento digital donde las personas consumen contenido, navegan, comentan, compran y reaccionan simultáneamente.

“Más que un evento deportivo, el torneo representa un fenómeno de comportamiento digital. El verdadero desafío para las marcas será entender cómo cambian la atención, los intereses y los hábitos de las audiencias a lo largo del torneo para conectar con ellas de forma más relevante y oportuna”, señala Juana Giraldo, Managing Director ROLA de MiQ.

El torneo ya no tiene una sola audiencia

Uno de los principales hallazgos del análisis desarrollado por MiQ es que el campeonato mundial ya no puede abordarse como un único momento de consumo ni como una audiencia homogénea.

El estudio identifica tres grandes perfiles que dominarán la conversación alrededor del torneo.

Está el “Hardcore Fan”, para quien el fútbol forma parte de su identidad: sigue estadísticas, consume contenido permanentemente y vive el torneo dentro y fuera de la cancha.

Aparece también el “Social Patriot”, una audiencia que utiliza el torneo internacional como espacio de conexión social, highlights de consumo, redes sociales y experiencias compartidas alrededor del evento.

Y finalmente surge el “Sports Fan”, aman el deporte, pero no necesariamente el fútbol. Aunque el contenido del campeonato suele pasar desapercibido para ellos, representan una audiencia con alto potencial de compra y afinidad hacia otros intereses.

Comprender estas diferencias será determinante para las marcas, porque cada audiencia responde a distintos mensajes, formatos, momentos y niveles de intensidad emocional.

Ecosistema multiscreen

Otro cambio estructural estará marcado por la transformación del consumo de medios.

Según las proyecciones incluidas en el análisis de MiQ, cerca del 48% del consumo total del torneo ocurrirá vía streaming y plataformas OTT, mientras que el 76% de los fans utilizará una segunda pantalla móvil durante los partidos.

Esto significa que la atención ya no estará concentrada únicamente en la transmisión principal.

La conversación comienza antes del partido, explota durante el encuentro y continúa después a través de búsquedas, contenido social, compras, highlights y conversaciones digitales. Las campañas más relevantes serán aquellas capaces de adaptarse al momento emocional de cada audiencia: la expectativa previa, la adrenalina del vivo y la conversación posterior.

Colombia: una pasión mundialista que trasciende fronteras

Aunque no será sede del torneo, Colombia tendrá una participación destacada en el fenómeno global que representará el campeonato de fútbol. Según datos de MiQ, alrededor de 32 millones de colombianos muestran interés en la competencia, reflejando el arraigo que el fútbol mantiene dentro de la cultura y el consumo deportivo del país.

El entusiasmo también se refleja fuera de sus fronteras. Colombia se encuentra entre los diez mercados con mayor compra de entradas para el torneo, incluso por encima de países con poblaciones considerablemente mayores.

La expectativa en torno al campeonato se verá impulsada además por la presencia de una amplia comunidad colombiana en Estados Unidos, particularmente en Florida, donde se concentra más del 30% de la comunidad colombiana radicada allí y donde se disputarán varios encuentros del campeonato.

A nivel global, la edición 2026 marcará un hito al contar con 104 partidos, un 60% más que un torneo tradicional, ampliando significativamente la duración y el alcance de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

En un escenario mundial donde miles de anunciantes competirán por los mismos momentos de atención, MiQ sostiene que la diferencia estará en la capacidad de interpretar el contexto, personalizar mensajes y activar campañas de forma dinámica.

CTV, video online, mobile, social media, audio digital, DOOH y creatividades adaptadas en tiempo real dejarán de ser herramientas complementarias para convertirse en piezas centrales de una estrategia verdaderamente omnicanal.

La diferencia no estará solamente en cuánto se invierte, sino en cómo se combinan tres factores clave: la fragmentación del consumo, la diversidad de audiencias y la capacidad de adaptarse a cada momento del Mundial. “Ganar relevancia durante el campeonato ya no dependerá únicamente de estar presente en la conversación, sino de construir conexiones más significativas, con mensajes oportunos, contextuales y alineados con lo que las personas esperan recibir.”, concluyó Giraldo.

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