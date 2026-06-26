Haceb lanza nuevos productos para vivir la pasión del fútbol

La marca colombiana presenta una nueva alineación de pequeños electrodomésticos pensada para convertir cada partido en una excusa para reunirse en casa. Crispetas recién hechas, pizzas y snacks para compartir, granizados y bebidas frías hacen parte de la estrategia con la que busca llevar la emoción del fútbol a los hogares del país.

Haceb presentó una nueva línea de pequeños electrodomésticos orientada a acompañar las reuniones en casa durante la temporada de fútbol. La colección incluye una máquina granizadora, una freidora de aire con horno para pizza, una crispetera y un fabricador de hielo, productos diseñados para la preparación de bebidas, snacks y recetas para compartir.

La compañía señaló que el lanzamiento responde a una tendencia de consumo en la que el hogar se convierte en un espacio de encuentro alrededor de los eventos deportivos, con un mayor interés por experiencias asociadas a la gastronomía y las bebidas durante los partidos.

Haceb lanza nuevos pequeños electrodomésticos para acompañar la temporada de fútbol

Colombia, junio de 2026. Haceb anunció el lanzamiento de una nueva línea de pequeños electrodomésticos enfocada en las dinámicas de consumo que se generan en el hogar durante la temporada de fútbol. La colección está integrada por una máquina granizadora, una freidora de aire con horno para pizza, una crispetera y un fabricador de hielo.

La compañía informó que los nuevos productos fueron desarrollados para la preparación de bebidas frías, snacks y recetas para compartir durante reuniones familiares y encuentros con amigos alrededor de los partidos.

En Haceb hemos identificado que el fútbol también se vive en los hogares y que cada partido representa una oportunidad de encuentro. Por eso continuamos desarrollando productos orientados a los hábitos y necesidades de los consumidores colombianos

Afirma Andrea Amador, directora de Mercadeo de Haceb.

Máquina granizadora para bebidas y postres

Uno de los productos presentados es una máquina granizadora con capacidad de 1,6 litros, equipada con programas automáticos para preparar granizados, frappés, batidos, zumos fríos y helados. El equipo cuenta con pantalla LED táctil y función de autolimpieza.

Según la empresa, el producto busca facilitar la preparación de bebidas frías y postres durante reuniones en casa.

Freidora de aire con horno para pizza

La nueva freidora de aire incorpora función de horno y una capacidad horizontal de cuatro litros, apta para pizzas de hasta 25 centímetros. El equipo ofrece una potencia de 1.700 vatios y un rango de temperatura entre 40 y 230 grados centígrados.

Haceb indicó que el electrodoméstico permite hornear, freír, asar y recalentar diferentes preparaciones orientadas al consumo familiar.

Crispetera con bowl integrado

La crispetera presentada por la marca tiene una capacidad de cinco litros y una tapa que puede utilizarse como bowl para servir. El producto permite preparar crispetas dulces, saladas o con diferentes ingredientes en pocos minutos.

Fabricador de hielo

La línea también incluye un fabricador de hielo con capacidad para producir nueve hielos entre seis y ocho minutos y almacenar hasta 100 unidades en su cesta. El equipo dispone de panel táctil, autolimpieza, apagado automático y selección de dos tamaños de hielo.

Estrategia enfocada en el hogar

Con este lanzamiento, Haceb busca ampliar su portafolio en la categoría de pequeños electrodomésticos y acompañar las nuevas formas de consumo asociadas a las reuniones en casa durante eventos deportivos.

La empresa indicó que la colección estará disponible en los canales de comercialización habituales de la marca.

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