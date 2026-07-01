El método Bancolombia: el impacto del propósito y los datos en los resultados del Agency Scope Colombia 2026/27

La última edición del estudio ratificó el peso de la entidad financiera y de su vicepresidenta de mercadeo en la industria colombiana. Un análisis de cómo una disciplina sostenida, el rigor analítico y un liderazgo irreverente lograron que la marca deje de operar como un banco tradicional.

El ecosistema del marketing actual exige resultados, pero sobre todo, relevancia. En los recientes indicadores presentados por el estudio Agency Scope Colombia 2026/27, que se publicó después de 4 años y entrevistó a más de 500 líderes de mercadeo colombianos, Bancolombia demostró su solidez en la industria al ocupar el cuarto lugar entre las compañías más admiradas por su comunicación y marketing. En paralelo, su visión de negocio posicionó a la marca en el sexto lugar de las campañas más destacadas de los últimos dos años, mientras que Adriana Arismendi, vicepresidenta de mercadeo, ventas digitales y experiencia, fue reconocida como la segunda profesional de marketing más admirada del país.

Detrás de este liderazgo no hay acciones aisladas, sino una disciplina estratégica sostenida en el tiempo. Para Arismendi, este reconocimiento es el reflejo directo de atar el ejercicio corporativo a una vocación genuina. “Cuando el marketing está conectado con un propósito genuino, deja de ser comunicación para convertirse en impacto real en la vida de las personas”, advierte la directiva. Esta premisa se apoya en un modelo de gestión que ella define como un liderazgo irreverente: la capacidad de cuestionar lo establecido y atreverse a operar de manera distinta cuando es necesario para entregar verdadero valor al negocio y a los usuarios.

Esa visión permeó el núcleo de la marca y decantó en una decisión central: evolucionar para operar más como la gente y menos como los bancos tradicionales, priorizando la empatía, la cercanía y la claridad. La estrategia se alejó de los discursos centrados en el producto para construir un posicionamiento diferencial, donde Bancolombia asume el rol de ser simplemente la tinta que escribe las historias increíbles de sus clientes, cediéndoles a ellos el protagonismo absoluto. “Todas parten de una convicción: las historias más poderosas no son las nuestras, son las de nuestros clientes”, reflexiona Arismendi sobre el hilo conductor de las campañas más exitosas de la entidad.

Pero ceder ese protagonismo exige un nivel de precisión riguroso en el entendimiento del consumidor. Aquí es donde el ecosistema de analítica dicta la pauta, bajo el entendido de que hoy el marketing relevante no existe sin datos. Bancolombia consolidó su Insights Hub, un modelo avanzado que integra múltiples fuentes de información para construir una visión de 360 grados del usuario. Sin embargo, la tecnología por sí sola carece de impacto si no se traduce en entendimiento humano. Arismendi es categórica en este punto: “Nuestra principal ventaja es que no observamos a los clientes desde afuera, convivimos con ellos”. Es esa escucha activa en múltiples puntos de contacto la que permite transformar la información en tensiones y motivaciones reales, logrando que en la ejecución final de sus proyectos convivan armónicamente la relevancia funcional y una fuerte carga emocional.

Mantener un posicionamiento sólido frente al mercado exige entender el marketing como un deporte de equipo; una disciplina que conecta sin fisuras estrategia, creatividad, ejecución y medición. Construir esta capacidad operativa requiere atraer talento con pensamiento crítico y fomentar una cultura de confianza donde las ideas se retan constantemente bajo un alto estándar de exigencia. Al final, los resultados alcanzados confirman que, más que un simple equipo de mercadeo, Bancolombia entendió el poder de su marca como un motor real de crecimiento y transformación.