The Macallan y Cacao Hunters exploran el arte de la armonía a través de una experiencia sensorial en Bogotá

The Macallan, referente del whisky escocés de malta, junto con Cacao Hunters, marca pionera en el chocolate fino de aroma en el país, presentan un recorrido sensorial que celebra la complejidad aromática y la artesanía que ambos comparten.

The Macallan Gallery, un espacio inmersivo que celebra el legado de la marca en La Cabrera, Bogotá, sirvió como escenario para una experiencia que reunió a dos referentes en artesanía y exploración sensorial: The Macallan y Cacao Hunters. En una serie de encuentros realizados durante la última semana de mayo, ambas marcas presentaron una propuesta enfocada en descubrir las conexiones entre el whisky single malt y el cacao fino de origen colombiano.

La iniciativa, concebida bajo el concepto “el arte de la armonía”, tomó como punto de partida algunas de sus ediciones más emblemáticas de The Macallan Harmony Collection: Intense Arábica, Amber Meadow y Vibrant Oak, una colección inspirada en la exploración sensorial, la naturaleza y la conexión entre artesanía y sostenibilidad.

A través de perfiles aromáticos inspirados en café, campos florales y maderas intensas, la colección propone una experiencia alrededor del detalle, el origen y la apreciación contemporánea del single malt.

En conjunto con una cuidada selección de chocolates finos de aroma, curada por Cacao Hunters, los asistentes pudieron explorar notas tostadas, matices cítricos, acentos herbales y capas amaderadas que otorga el cacao de diferentes zonas del país. transformaron la experiencia en un recorrido de apreciación alrededor del aroma, el origen y el detalle.

Más allá de una experiencia de maridaje, el encuentro buscó abrir una conversación alrededor de la cultura sensorial y gastronómica contemporánea, donde el whisky y el chocolate se convierten en vehículos para descubrir territorios, trazabilidad, procesos y formas de apreciación cada vez más valoradas por los consumidores premium.

En un momento en el que el lujo contemporáneo se define cada vez más por las experiencias y la conexión con el origen y las personas, el encuentro entre The Macallan y Cacao Hunters propuso una conversación alrededor de la apreciación sensorial, el tiempo, el proceso, y el detalle.

“Hoy vemos cómo las experiencias se han convertido en una manera mucho más profunda de conectar con las personas. En The Macallan buscamos crear espacios donde el whisky dialogue con distintas expresiones culturales, y junto a marcas locales como Cacao Hunters nos permiten construir propuestas mucho más auténticas alrededor de la artesanía, el origen y la apreciación del detalle” afirmó Andrés Arbeláez, Country Manager de The Macallan para la región Andina.

Guiada por Mayumi Ogata, cofundadora de Cacao Hunters, y Ramón Cardona, Brand Ambassador de The Macallan Colombia, la velada recorrió distintas combinaciones diseñadas para destacar la riqueza aromática tanto del cacao fino de aroma CACAO HUNTERS como de algunas ediciones de The Macallan Harmony Collection.

En este diálogo entre sabores y aromas, referencias de cacao como Tumaco 82%, Arauca 70% y Limoncillo permitieron explorar cómo las notas tostadas, cítricas, herbales y amaderadas pueden complementarse con la complejidad y profundidad aromática del single malt.

“El cacao colombiano tiene una enorme riqueza aromática y cultural que todavía seguimos descubriendo. Esta iniciativa nos permite mostrar cómo el chocolate puede convertirse en un vehículo para explorar origen, territorio y complejidad sensorial, estableciendo un diálogo natural con universos como el whisky con otros mundos como el whisky”, señaló Mayumi Ogata, cofundadora de Cacao Hunters.

Con este tipo de experiencias en conjunto con marcas locales, The Macallan continúa posicionando a The Macallan Gallery como un espacio donde la artesanía y la cultura contemporánea se encuentran a través del whisky.