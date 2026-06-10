En el evento deportivo más grande de la historia: 64% de la audiencia es joven y la mayoría de las marcas aún no conectan

La gran fiesta del futbol 2026 será la más grande de la historia con 48 selecciones, 104 partidos, más de 6,5 millones de asistentes y una audiencia proyectada de 5.000 millones de personas. Sin embargo, el verdadero desafío para las marcas está en lograr efectividad, antes que alcance. De acuerdo con análisis de Kantar el torneo se mantiene como uno de los eventos deportivos de mayor interés global con un 47% de prioridad de visualización entre fans deportivos en EE. UU., sin embargo, las campañas asociadas al torneo global siguen mostrando menores niveles de diferenciación y engagement frente a otros eventos como el Super Bowl.

Hoy la atención es escasa y cada vez más marca compiten por ella. El evento deportivo sigue concentrando audiencias masivas, pero también eleva el estándar de relevancia. Y es ahí donde muchas marcas están fallando.

“Las marcas tienen frente a sí una oportunidad sin precedentes, pero el reto no es solo estar presentes, es ser relevantes. El torneo más esperado del futbol exige entender profundamente a las audiencias y tomar decisiones basadas en datos para maximizar el impacto en cada etapa del evento”, afirma Diana Bailey, Partner en Kantar North America.

Un fan más valioso de lo que las marcas están entendiendo

El 64% de los fans del torneo global son Gen Z o Millennials (vs. 35% en no fans)

El 47% tiene ingresos superiores a USD $100.000 (vs. 28% en no fans)

El 65% está altamente involucrado en decisiones financieras e inversión (vs. 37% en no fans)

Y un 22% pertenece a comunidades hispanas (vs. 13% en no fans), reforzando su peso cultural

Esto transforma la manera de interpretar el evento, representa la oportunidad de conectar con una audiencia joven, diversa y con alto poder adquisitivo.

Un impulso real de consumo y comportamiento

La máxima cita futbolera se convierte en una experiencia que trasciende la pantalla. Y eso se traduce directamente en oportunidades de negocio:

El 58% de los fans ha asistido a eventos deportivos mientras viaja (vs. 23% no fans)

El 54% ha viajado largas distancias específicamente para asistir a un evento deportivo (vs. 24% en no fans)

El 77% ve partidos en bares o restaurantes con amigos o familia (vs. 49% en no fans)

Y el 70% organiza encuentros para ver partidos (vs. 46% en no fans)

Es decir, el torneo más esperado del futbol activa consumo en turismo, entretenimiento, alimentos y experiencias sociales.

El verdadero terreno de juego es digital

Además, el fan de este torneo global es más activo en ecosistemas digitales:

El 81% considera clave seguir el deporte en redes sociales (vs. 47% no fans)

El 70% ha comentado sobre deportes en social media (vs. 43% en no fans)

Y su uso de plataformas es transversal:

YouTube (88%), Facebook (85%) e Instagram (81%) lideran

TikTok alcanza el 71%, confirmando el peso del contenido corto

Incluso plataformas como X (59%) y Snapchat (54%) mantienen relevancia

La conversación alrededor del torneo global de selecciones va más allá de la cancha y se desarrolla en redes, en el celular y en tiempo real.

Un entorno de alto impacto… y alta complejidad

A pesar de este potencial, las marcas se enfrentan un entorno más exigente. A nivel global, cerca del 68% de los aficionados expresa preocupación por temas de seguridad y un 65% por tensiones políticas alrededor del evento, lo que incrementa la necesidad de estrategias más cuidadosas y relevantes.

Para América Latina, el reto y la oportunidad es aún mayor. La región combina una conexión emocional única con el fútbol y una creciente influencia cultural en la conversación global.

“Para las marcas en Latinoamérica, la máxima cita futbolera representa una oportunidad única de conectar desde la autenticidad. Entender al consumidor, sus emociones y su contexto cultural se ha convertido en la base para construir estrategias que realmente generen resultados. señala David Zuluaga, Decisions & Strategy Lead en Kantar.

La diferencia dependerá menos de la inversión y más de la inteligencia con la que se ejecute.

Los hallazgos de Kantar son claros, en eventos de esta magnitud, las campañas más efectivas dependen menos del nivel de inversión y más de su capacidad de lograr consistencia narrativa antes, durante y después del evento; sumado a la optimización en tiempo real y un rol claro dentro de la experiencia del fan.

En pocas palabras, antes que la inversión este año lo que va a pesar en la construcción de impacto es el entendimiento de las audiencias. Es ahí donde realmente se define el resultado.

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