Commic liderará la llegada de Fabletics a Colombia y se consolida como agencia 360 internacional

Cofundada por la actriz Kate Hudson y famosa por sus colaboraciones con celebridades globales como Khloé Kardashian y Becky G, la firma estadounidense aterriza en el mercado local con una propuesta que combina diseño premium e innovación textil.

La industria del marketing, el branding y el entretenimiento en Colombia suma un nuevo capítulo con la llegada oficial al país de Fabletics, una de las marcas de activewear con mayor presencia internacional.

Detrás de esta expansión se encuentra Commic, la agencia 360 colombiana seleccionada para liderar integralmente la estrategia de posicionamiento, comunicación, relaciones públicas, marketing de influencia y crecimiento de la marca. Con este nombramiento, Commic se ratifica como el aliado oficial y exclusivo de Fabletics en el país y fortalece su presencia en la región, junto a un portafolio de alto impacto en el que figuran marcas como Converse, Scarpy y Grupo UMA.

Este hito representa un paso definitivo en la visión internacional de Commic, confirmando la capacidad técnica y creativa de las agencias locales para desarrollar proyectos de gran envergadura. La confianza de Fabletics valida el estándar de calidad y la robusta estructura que la agencia ha construido, demostrando que el talento colombiano compite con éxito en escenarios globales.

“Ser elegidos por Fabletics en su desembarco en Colombia es un reconocimiento a la innovación y capacidad de ejecución de nuestro equipo. Esta alianza marcará un antes y un después para Commic, redefiniendo la manera en que las grandes marcas conectan en Latinoamérica”, expresó Juan Camilo Casas, director de Commic.

Para garantizar el éxito del despliegue, Commic articulará su estrategia junto a Qs Producciones, el brazo especializado del grupo encargado de liderar los procesos de BTL, activaciones de marca y experiencias inmersivas. Esta sinergia asegura una ejecución impecable en el terreno, llevando la esencia de la marca a las audiencias clave a través de eventos de alto impacto.

Con este despliegue, Commic y Qs Producciones asumirán la responsabilidad de consolidar la presencia de la marca en el país a través de una sólida estrategia digital y eventos de alto impacto. El objetivo es capitalizar todo el potencial creativo y operativo de la agencia para posicionar a Fabletics como el referente absoluto del segmento premium deportivo y lifestyle en el mercado regional.

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