Airbnb presenta servicios de transporte y acceso a experiencias de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Airbnb presenta el alquiler de vehículos, entrega del súper, traslados aeroportuales, Experiencias de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que solo encuentras en Airbnb, hoteles boutique y mucho más, para que todo tu viaje sea aún mejor.

El año pasado, con el lanzamiento de Experiencias y Servicios en Airbnb, Airbnb se amplió más allá de los alojamientos. Por primera vez, fue posible reservar un lugar para quedarse, explorar una ciudad con una persona local y disfrutar de una cena preparada por un chef privado, todo en Airbnb. Desde entonces, millones de personas en todo el mundo han hecho exactamente eso.

Con este lanzamiento, Airbnb va aún más lejos. Está agregando nuevas categorías de servicios para facilitarte cada etapa de tu viaje, así como nuevas experiencias que solo encuentras en Airbnb, incluido el acceso exclusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. También Airbnb incorpora hoteles boutique e independientes. Además, Airbnb ha actualizando la app con herramientas basadas en inteligencia artificial para ayudarte a encontrar el espacio perfecto para quedarte, planificar tu viaje y obtener ayuda en el momento en que la necesites.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la eras cuando te fuiste. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb. Y en esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo: desde alojamientos increíbles y hoteles boutique que se sienten como Airbnb, hasta experiencias inolvidables de la Copa Mundial y servicios que hacen que viajar sea aún más fácil”, afirmó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la plataforma Airbnb.

Dentro de los nuevos servicios anunciados se encuentran:

Entrega del súper: los huéspedes pueden encontrar las compras del super en su alojamiento en Airbnb al llegar o pedirlas en cualquier momento durante el viaje. En algunas ciudades, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in. Los huéspedes con reserva de alojamiento en Airbnb obtienen entregas sin cargo y USD $10 de descuento en pedidos de USD $50 o más. Disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart.

Traslados aeroportuales: se podrá reservar un traslado privado en vehículo automotor desde y hacia su alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor hace un seguimiento del vuelo y espera al cliente en la acera cuando llegue. Además, los huéspedes en Airbnb obtienen un 20% de descuento en cada viaje. Ahora disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo.

Depósito de equipaje: los huéspedes pueden guardar su equipaje antes del check-in o después del check-out gracias a la colaboración con Bounce. Para ello hay que consultar en la app las ubicaciones cercanas y comprobar exactamente a qué distancia se encuentran de su alojamiento. Los huéspedes en Airbnb obtienen un 15 % de descuento y acceso a más de 15,000 ubicaciones en 175 ciudades.

Alquiler de vehículos: de acuerdo con la compañía, casi una cuarta parte de los huéspedes en Airbnb alquilan un vehículo durante su estadía. Hacia el final de esta temporada, se podrán encontrar vehículos de alquiler directamente en la app. Airbnb mostrará vehículos cerca de su alojamiento y sugerirá el vehículo más adecuado para su grupo. La primera vez que se alquila un vehículo automotor a través de Airbnb, los usuarios obtendrán un 20% de crédito para utilizar en Airbnb en próximas estancias, experiencias, o determinados servicios.

Experiencias nuevas en Airbnb

Sitios de interés: más del 75% de los viajeros visitan un lugar emblemático cuando viajan a una nueva ciudad, según Airbnb. Ahora la plataforma ofrece la opción de conocer los lugares más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección. Actualmente, cuenta con más de 3,000 Experiencias cercanas a sitios de interés, desde la Torre de Londres hasta la Tokyo Skytree y el Taj Mahal.

Cultura gastronómica: Airbnb ofrece más de 2,500 experiencias de cultura gastronómica que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la comida que definen cada lugar. Gracias a las colaboraciones con Chef's Table y Grand Central Market, los huéspedes pueden acompañar al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante Pascucci al Porticciolo en Roma, galardonado con una estrella Michelin, en una experiencia de 6 platos con maridaje de vinos, o preparar cócteles en el De Vie de París, uno de los mejores bares del mundo.

Copa Mundial de la FIFA 2026: Airbnb ofrece experiencias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en seis ciudades anfitrionas. Por ejemplo, los usuarios podrán acompañar a las campeonas de la Copa Mundial Abby Wambach y Julie Foudy en una reunión íntima para ver el partido entre Estados Unidos y Australia en Los Ángeles. O salir a la cancha para entrenar con el ícono del fútbol argentino y ex director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano.

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