Bima se alista para recibir a los nuevos habitantes del norte de Bogotá

Más de 135.000 viviendas se estrenarán en el norte de Bogotá y el Centro Comercial Bima fortalece su oferta de servicios, gastronomía, entretenimiento y comercio para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la Sabana Norte.

Cada vez son más las familias que hacen fila para recibir las llaves de su apartamento en el norte de Bogotá y municipios de la Sabana. En el megaproyecto de Lagos de Torca las constructoras como Amarilo, Bolívar, Marval, Cusezar y Colpatria avanzan en la entrega de nuevos proyectos residenciales que forman parte de la transformación urbana más importante que tendrá la ciudad durante las próximas décadas.

El proyecto Lagos de Torca contempla la construcción de 135.027 viviendas, una población cercana a 430.000 nuevos habitantes y una inversión superior a 50 billones de pesos, cifras que convertirán este sector en uno de los mayores polos de crecimiento urbano del país.

Pero una vivienda no solo implica un nuevo lugar para vivir. También supone encontrar dónde hacer mercado, dónde almorzar un domingo, llevar la mascota al veterinario, realizar trámites, comprar útiles escolares o simplemente compartir tiempo en familia.

Es precisamente ahí donde el Centro Comercial Bima busca consolidarse como uno de los principales aliados de quienes comienzan una nueva vida en el norte de Bogotá.

Un centro comercial que crece junto con la ciudad

Ubicado sobre la Autopista Norte, Centro Comercial Bima lleva varios años transformando su oferta comercial para responder a las necesidades de una población cada vez más diversa.

Ese potencial no solo se refleja en la llegada de nuevos habitantes, sino también en el interés de marcas nacionales e internacionales por fortalecer su presencia en la zona. Un ejemplo es Desigual, la reconocida marca española de moda, que recientemente renovó su tienda en el Centro Comercial Bima como parte de su estrategia de crecimiento en Colombia y de su apuesta por un sector que se perfila como uno de los más dinámicos de la ciudad. La compañía anunció que, tras esta renovación, continuará su plan de expansión hacia ciudades intermedias del país, consolidando al Centro Comercial Bima como una de sus vitrinas estratégicas en Bogotá.

La decisión coincide con el crecimiento que vive el norte de la capital. Con miles de nuevas familias instalándose en proyectos de vivienda y otras que llegarán durante los próximos años, el centro comercial se consolida como un punto donde es posible encontrar, en un solo lugar, comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios.

Hoy Centro Comercial Bima reúne diferentes marcas que permiten resolver las necesidades cotidianas de quienes estrenan vivienda. En comercio destacan Dollarcity y la recientemente renovada tienda de Desigual; en gastronomía, referentes como Crepes & Waffles y El Corral; mientras que en servicios se encuentra la DIAN, facilitando la realización de trámites para los habitantes del norte de la ciudad.

En el segmento pet, el centro comercial también fortalece su oferta con la llegada de Animal's, una de las cadenas especializadas para mascotas más reconocidas del país, que eligió a Centro Comercial Bima para inaugurar una nueva tienda en el marco de la celebración de sus 30 años. La apertura responde al crecimiento sostenido del mercado pet en Colombia y al aumento de familias que consideran a sus perros y gatos como parte fundamental del hogar.

Mucho más que ir de compras

La transformación de Centro Comercial Bima también ha estado acompañada por una apuesta por convertir el centro comercial en un espacio de permanencia más allá de un momento de consumo.

Durante los últimos años ha fortalecido sus actividades deportivas, experiencias para mascotas, programación familiar, eventos ambientales y jornadas educativas, buscando consolidarse como un punto de encuentro para habitantes tanto de Bogotá como de municipios como Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Cota y Zipaquirá.

La ubicación también juega a su favor. El desarrollo de nuevas vías como la Guaymaral, la prolongación de la Avenida Boyacá o la ampliación de la autopista norte hasta la calle 245, la construcción de ciclorrutas y corredores de movilidad previstos para el proyecto Lagos de Torca incrementará la conectividad del sector y facilitará el acceso desde los nuevos desarrollos residenciales.

El parqueadero también empieza a pesar en la decisión

En una ciudad donde los costos de movilidad representan una parte importante del presupuesto familiar, el valor del parqueadero se ha convertido en un factor cada vez más relevante al momento de elegir un centro comercial.

Mientras la tarifa máxima autorizada para parqueaderos fuera de vía en Bogotá alcanza los 230 pesos por minuto, lo que equivale a cerca de 13.800 pesos por hora, Centro Comercial Bima mantiene una tarifa plena de 14.200 pesos por hasta 12 horas para carros y 12.000 pesos para motocicletas, además de planes mensuales para quienes trabajan o visitan con frecuencia el norte de la ciudad.

Para muchas familias que llegan diariamente desde la Sabana, esta diferencia representa un ahorro significativo durante jornadas de compras, trabajo o entretenimiento.

En el próximo mes se prevee tener instaladas y en operación 4 líneas de carga para carros eléctricos lo cual facilitará para cientos de usuarios acceder a este nuevo servicio.

Los expertos coinciden en que, cuando una ciudad crece, también lo hacen los lugares donde las personas trabajan, compran, comen, realizan diligencias y comparten tiempo libre. Sin duda, la llegada de nuevos habitantes cambiará profundamente la forma en que se mueve el norte de Bogotá durante los próximos años.

Con una ubicación estratégica, una oferta comercial cada vez más robusta y servicios que van desde gastronomía y comercio hasta trámites, entretenimiento y espacios para mascotas y vehículos, el Centro Comercial Bima busca convertirse en ese punto de encuentro para las familias que empiezan una nueva etapa en el norte de Bogotá y la Sabana.

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