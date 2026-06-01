ChatGPT Ads y el futuro de la publicidad conversacional en Colombia

Durante años, la publicidad digital ha vivido obsesionada con una idea bastante cómoda: impactar al usuario en el canal correcto, con el formato correcto y en el momento correcto. Suena impecable. El pequeño problema, claro, es que el usuario real no se comporta como una diapositiva de estrategia.

Hoy las personas descubren, comparan y deciden de una forma mucho menos lineal. Ya

no buscan únicamente en buscadores, se inspiran, comparan en marketplaces, validan

en redes sociales, consultan reseñas, preguntan a asistentes de inteligencia articial y

esperan respuestas cada vez más personalizadas. En ese nuevo recorrido, la pregunta para las marcas ya no es solo cómo ganar visibilidad. Es cómo estar presentes cuando el consumidor está expresando una intención real.

Ahí es donde aparece una nueva oportunidad: la publicidad conversacional.

OpenAI ya ha empezado a probar anuncios en ChatGPT de forma limitada en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Para Colombia, esto no signica que las marcas deban salir mañana a mover presupuesto como si ChatGPT Ads ya estuviera plenamente disponible en el país. Pero sí signica algo igual de importante: el discovery digital está cambiando. Y las marcas que se preparen antes tendrán más opciones de competir cuando estos entornos empiecen a formar parte del mix de adquisición.

OpenAI representa una señal clara de hacia dónde evoluciona el marketing digital: hacia entornos donde búsqueda, recomendación, comparación y decisión conviven dentro de una misma conversación.

En ese contexto, desde Adsmurai damos un paso al frente en esta transformación, liderando el desarrollo de las primeras activaciones estratégicas en ChatGPT Ads.

Del buscador al asistente, el cambio de comportamiento

La diferencia entre buscar y conversar parece pequeña, pero para marketing es enorme.

En un buscador tradicional, el usuario introduce una consulta: “mejores zapatillas running Bogotá”, “universidad online Colombia”, “seguro viaje Europa” o “celular gama media 2026”. La marca compite por una keyword, una posición, un clic.

En una interfaz conversacional, el usuario puede explicar mucho más contexto: “Estoy buscando unas zapatillas para correr tres veces por semana en Bogotá, tengo pisada neutra, presupuesto medio y quiero algo cómodo para asfalto”.

Esto cambia el juego. Ya no hablamos solo de intención de búsqueda, sino de intención enriquecida con contexto. Y ese contexto permite a las marcas conectar con necesidades mucho más concretas, siempre que estén preparadas para aparecer de forma relevante.

La publicidad conversacional abre la puerta a un modelo donde los anuncios no solo responden a palabras clave, sino a situaciones, preguntas, comparaciones y decisiones en construcción.

Por qué Colombia es un mercado especialmente interesante

Colombia reúne varios factores que hacen que esta conversación sea especialmente relevante.

El primero es el crecimiento del comercio electrónico. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el ecommerce en Colombia alcanzó $27,3 billones en ventas online en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento anual del 16,4%

frente al mismo periodo del año anterior. Además, el número de transacciones online llegó a 131,6 millones, un crecimiento del 15,6% interanual.

El segundo factor es la madurez de la inversión digital. IAB Colombia reportó que la inversión en publicidad digital alcanzó los $3,04 billones en 2025, lo que supone un crecimiento del 7,6% frente a 2024 y representa el 59% de la inversión total en medios del país.

En otras palabras: el consumidor colombiano ya compra, compara y decide en digital. Y las marcas ya están invirtiendo de forma mayoritaria en canales digitales. La siguiente fase no va de convencer al mercado de que “lo digital importa”. Esa etapa, por suerte, ya la superamos. La siguiente fase va de hacer que esa inversión sea más inteligente, más conectada y más orientada a momentos reales de decisión.

Acompañar a las marcas en una nueva fase del performance

En Adsmurai acompañamos a las marcas en dos escenarios. Para aquellas que ya cuentan con los requisitos necesarios para activar campañas en ChatGPT Ads, como entidad en Estados Unidos y ad account aprobada, ofrecemos soporte en todo el

proceso: preparación técnica, conguración de tracking, estructuración de feeds, lanzamiento, gestión, reporting y optimización continua.

Para las marcas que todavía no pueden activar campañas, como puede ocurrir con muchas compañías en Colombia, nuestra recomendación es clara: empezar a prepararse antes de que el canal esté plenamente disponible. Esto implica revisar la

medición, ordenar los datos, optimizar feeds, analizar la presencia de marca en entornos de IA generativa y denir una hoja de ruta para entrar con más garantías cuando la activación sea posible.

A través de Adsmurai Marketing Platform, ayudamos a integrar los datos de OpenAI con el resto de plataformas paid, centralizar el reporting y entender el rendimiento de este nuevo canal dentro del mix completo de medios. Además, damos soporte en la conguración de Conversion API for OpenAI, clave para conectar la inversión publicitaria con resultados reales de negocio.

El trabajo con feeds también será determinante. En un entorno conversacional, la calidad de la información de producto influye directamente en la capacidad de una marca para responder a una intención concreta. Por eso, ayudamos a preparar,

estructurar y optimizar feeds para campañas en OpenAI, asegurando que la información esté actualizada, ordenada y lista para activarse.

Nuestra propuesta se completa con una capa de monitorización de marca en IA generativa: menciones, presencia frente a competidores, contexto de aparición y oportunidades para mejorar visibilidad. Incluso antes de activar campañas, las marcas

pueden empezar a entender cómo aparecen en este nuevo espacio de discovery y qué necesitan mejorar para ganar relevancia.

Y en ese escenario, la ventaja no será solo llegar primero. Será llegar preparado.

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