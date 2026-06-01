Entrevista con José Guillermo Marín, director de mercadeo de BMW y MINI Colombia

MINI llevó su más reciente campaña de John Cooper Works al espacio público con Fiberglass, una intervención urbana que convierte la ciudad en parte de la experiencia de marca.

La apuesta busca salir de los formatos tradicionales de publicidad y conectar con las personas desde la curiosidad, el arte y la interacción cotidiana. Sobre esta propuesta, el vínculo con la identidad de MINI y los próximos movimientos de la marca en Colombia, habló José Guillermo Marín, director de mercadeo de BMW y MINI Colombia.

Pregunta: ¿Por qué decidieron llevar esta campaña de MINI al espacio urbano y salir de los formatos tradicionales de publicidad del sector automotor?

José Guillermo Marín: Uno de los insights y objetivos que teníamos al plantearnos esta campaña era hacer algo diferente, salirnos de la pauta tradicional que hoy está muy concentrada en digital. Queríamos hacer algo disruptivo, pero con un objetivo principal: conectar con las audiencias.

Entendemos que MINI es una marca muy relacionada con la ciudad y que hoy la atención de las personas se gana de otra manera: generando curiosidad, conversaciones y recordación desde formatos nuevos. Por eso quisimos llevar la publicidad fuera de los formatos convencionales y convertirla en una experiencia urbana y artística.

P¿Cómo conecta esta iniciativa con el ADN de MINI y, puntualmente, con John Cooper Works?

JM: John Cooper Works representa la tradición competitiva de MINI y toda esa emoción al volante que caracteriza a la marca.

Lo que quisimos fue conectar ese ADN con una ciudad como Bogotá: llena de movimiento, ritmo y diversidad. La idea era salirnos de la exhibición tradicional del producto o de la valla convencional y transmitir esa sensación de velocidad, desempeño y adrenalina desde una expresión distinta.

Al final buscamos que las personas puedan sentir la actitud de John Cooper Works incluso antes de subirse al vehículo, solo al encontrarse con esta intervención artística.

P: ¿Cómo esperan que el público reciba esta estrategia y converse con ella?

JM: La expectativa es generar una reacción orgánica, que la conversación nazca de manera natural cuando alguien se encuentre con algo distinto en la calle.

Queríamos romper la rutina de las personas y que se detuvieran a preguntarse cómo se hizo. En este caso logramos subir una réplica en fibra de vidrio, (por eso se llama fiberglass la campaña) a una valla de altura, y justamente buscamos que eso despertara curiosidad.

La idea es que se convierta en una experiencia de marca que las personas perciban como algo diferente dentro de su día y que también genere conversación y contenido.

P: MINI y BMW comparten casa dentro de Autogermana, pero tienen identidades distintas. ¿Cómo quieren que sea percibida MINI frente al público colombiano?

JM: Queremos seguir posicionándonos dentro del segmento premium, pero MINI representa a quienes quieren verse y sentirse diferentes.

Tenemos un statement de marca muy claro: no vendemos vehículos, vendemos un estilo de vida a través de ellos. Ese es el posicionamiento que queremos fortalecer en Colombia.

Y esta campaña nos ayuda a reforzarlo porque acerca a John Cooper Works desde un lenguaje más creativo, memorable y cercano. Invita a las personas que buscan algo distinto a encontrar una opción diferente en el mercado.

P: ¿La apuesta por este tipo de intervenciones urbanas continuará con MINI John Cooper Works?

JM: Sí. Esta es la punta de lanza de John Cooper Works.

En las próximas semanas tendremos un evento en el autódromo para que los clientes puedan vivir una experiencia deportiva en pista. También tenemos pensado llevar la intervención de Fiberglass a Medellín.

Queremos que la campaña tenga vida en el mediano y largo plazo, porque John Cooper Works es la máxima expresión deportiva de MINI y queremos que las personas entiendan desde ahí cuál es esa sensación de conducción, ese “go-kart feeling” que hace parte del ADN de la marca.

Hoy el portafolio de MINI es el más amplio que hemos tenido en los últimos años y tenemos opciones para distintos perfiles de consumidores. Está el Cooper tres puertas, el Aceman como una apuesta más enfocada en electrificación, el Countryman y, por supuesto, John Cooper Works liderando la parte alta del portafolio con toda la sensación de deportividad.

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