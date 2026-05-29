El Mundial también se juega en redes

Durante años, vivir el Mundial era una experiencia relativamente simple: reunirse frente a una pantalla y compartir un mismo partido con millones de personas al mismo tiempo. Hoy esa lógica cambió.

Para New Sapiens, el próximo torneo mundial de fútbol no solo será el más grande de la historia; también será uno de los fenómenos de entretenimiento más fragmentados, participativos y culturalmente expandidos que hemos visto.

El entretenimiento alrededor del torneo ya no ocurre únicamente en la cancha o durante la transmisión oficial. Hoy también vive en TikTok, YouTube, podcasts, streams, memes, reacciones, chats grupales, clips virales y conversaciones que se construyen en tiempo real.

Las señales son claras. Según WARC, el 85% de los fans utiliza TikTok como segunda pantalla durante eventos en vivo, mientras que el consumo de podcasts deportivos en Spotify puede aumentar hasta 358% después de grandes eventos deportivos.

Más allá de las cifras, esto evidencia un cambio profundo en la manera en que las audiencias consumen y construyen entretenimiento deportivo. Hoy una jugada puede convertirse en meme segundos después de ocurrir. Un creador de contenido puede generar más conversación que un resumen deportivo tradicional. Una reacción en streaming puede hacerse viral más rápido que el propio partido.

Y muchas veces, la experiencia más importante para la audiencia ocurre fuera de la transmisión oficial.

La conversación pasó a convertirse en parte del espectáculo. Por eso plataformas como Netflix, YouTube y TikTok están entrando cada vez con más fuerza al ecosistema deportivo a través de formatos alternativos: contenido detrás de cámaras, análisis, reacciones, clips, creators y dinámicas que extienden la experiencia mucho más allá de los 90 minutos.

El nuevo entretenimiento deportivo ya no es lineal. Es social, compartido y construido en múltiples plataformas al mismo tiempo. Ese cambio también transforma el rol de las marcas.

“La atención, por sí sola, ya no es suficiente. En la industria del entretenimiento, el verdadero valor aparece cuando una marca logra convertir esos segundos de interés en opinión, conversación real y resultados. En New Sapiens creemos en estrategias que conectan cultura, comunidad y creatividad para que la atención no solo se capture, sino que se transforme en valor para las marcas”, Jenniffer Benítez, Líder de Comunidades de New Sapiens.

Las marcas que realmente logran conectar son las que entienden cómo participar del momento cultural que se forma alrededor del evento. Las que saben entrar naturalmente en la conversación, leer los códigos de las comunidades y crear contenido que las personas quieran compartir, comentar y sentir como parte de su experiencia.

Porque el fandom ya no se vive en silencio. Se vive reaccionando, creando, editando, comentando y compartiendo en tiempo real.

Desde esa lectura, New Sapiens desarrolla estrategias y contenidos pensados para la velocidad de la cultura digital, los nuevos formatos y las dinámicas de interacción que hoy atraviesan los grandes eventos globales.

Porque el próximo Mundial no solo se jugará en la cancha. También se vivirá en cada pantalla, cada comunidad y cada conversación capaz de convertir un momento deportivo en entretenimiento cultural.

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