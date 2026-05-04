Buró impulsa la industria creativa de Cali

El Buró de Empresas Creativas se consolida como plataforma pionera que articula el ecosistema local para elevar estándares, generar oportunidades y posicionar al Valle del Cauca como referente de innovación y sofisticación.

Durante años, el ecosistema creativo caleño avanzó de manera fragmentada. Agencias de publicidad, estudios de diseño, firmas de comunicación y productoras audiovisuales crecieron sin una articulación real, compitiendo entre sí en un mercado disperso y con pocas dinámicas de cooperación. Esa lógica limitó la visibilidad del sector, frenó la construcción de estándares compartidos y redujo las posibilidades de desarrollar proyectos de mayor alcance. Hoy, ese panorama empieza a cambiar.

El Buró de Empresas Creativas nació como una iniciativa empresarial, impulsada por líderes del propio sector que entendieron la necesidad de organizarse, trabajar de manera colaborativa y construir una visión común para fortalecer la industria creativa de Cali y la región. Lo más valioso de este proceso es que surge desde las empresas mismas, como una apuesta consciente por transformar la manera en que el sector se relaciona, compite y crece.

De ese proceso nació el Buró de Empresas Creativas, la plataforma que agrupa principalmente a empresas de publicidad, mercadeo, comunicación, audiovisual, animación y videojuegos, y que hoy funciona bajo una dinámica cluster. Esto significa que no solo reúne al empresariado, sino que también articula a la academia y a aliadosestratégicos para impulsar el desarrollo del sector con una visión más estructurada, colaborativa y de largo plazo. El Buró transforma la competencia aislada en colaboración estratégica. Una vez superados el ego y la desconfianza, fomenta la confianza empresarial para consolidar una cultura de crecimiento conjunto y nuevas oportunidades.

Para Eduardo Ruano Conta, director ejecutivo del Buró, uno de sus mayores logros ha sido el de sentar a una misma mesa empresas que antes se veían únicamente como competidoras. Ese ejercicio ha permitido derribar barreras históricas y abrir paso a una visión más madura del mercado. Hoy, varias de estas empresas no solo comparten experiencias y aprendizajes, sino que también identifican sinergias, fortalecen capacidades y entienden que, frente a mercados más exigentes, el verdadero diferencial está en la propuesta de valor.

Este cambio es vital frente a presiones como el auge de la IA, servicios sin criterio estratégico y la competencia por precio, factores que han devaluado significativamente el trabajo creativo. En ese escenario, el Buró surge como una respuesta empresarial para defender el valor de la creatividad, la estrategia, la investigación y la calidad. Su mensaje es claro: las ideas con impacto, bien ejecutadas y con visión de negocio, no pueden seguir tratándose como commodities.

Por eso, pertenecer a esta red exige condiciones concretas. Las empresas miembro deben estar legalmente constituidas y contar con trayectoria; esto asegura un nivel de madurez que les permite aportar activamente a las discusiones estratégicas del sector. Más que una red abierta sin criterios, el Buró desea consolidar una comunidad empresarial con capacidades reales para elevar el nivel de la industria.

Actualmente, esta plataforma se sostiene a través de las membresías de sus afiliados, lo que le da independencia y la enfoca en un propósito: generar valor, conexiones y oportunidades reales para sus integrantes y para el ecosistema creativo en su conjunto. Tras su lanzamiento oficial en septiembre de 2025, el gran desafío para 2026 es consolidar su posicionamiento en el tejido corporativo vallecaucano, realizar misiones empresariales a nuevos mercados internacionales y seguir fortaleciendo la sinergia entre empresas, universidades y aliados.

Paralelamente, el Buró ya está estructurando estrategias de encadenamiento con el robusto sector tecnológico de la región. Al ser consideradas industrias “primas hermanas”, buscan crear alianzas productivas con desarrolladoras de software locales que ya operan con éxito en el exterior. Esta conexión facilitará la internacionalización de las agencias creativas caleñas. Organizarse dejó de ser una simple declaración de intenciones para convertirse en el motor de desarrollo del sector.

Más que una asociación de empresas, el Buró de Empresas Creativas representa una nueva etapa para la industria: una en la que colaborar también es competir, en la que organizarse genera valor y en la que el talento creativo deja de operar de forma dispersa para convertirse en una fuerza colectiva que aporta al desarrollo económico y social de la región.

Este artículo es una colaboración paga con Getty Immages.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

También le puede interesar: Plataforma AV: Estrategias técnicas que conectan audiencias