Turismo experiencial y bienestar marcan la nueva estrategia de la hotelería en Colombia para 2026

Según la reciente Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE, el ocio se consolida como la principal razón por la cual las personas viajan en Colombia, una dinámica que se alinea con las tendencias globales proyectadas para 2026 por ANATO. Estas muestran a un viajero que elige los destinos no solo por el alojamiento, sino por la posibilidad de vivir experiencias de bienestar donde convergen descanso, exploración del entorno y conexión con el territorio.

El sector hotelero en Colombia ha iniciado una transición estratégica en la que el éxito ya no se mide exclusivamente por las tasas de ocupación, sino por la capacidad de interpretar el estado de ánimo del consumidor e integrarlo en la oferta de servicios. Se trata de una evolución que responde a cambios en los hábitos de viaje y a un visitante cada vez más selectivo.

Bajo esta lógica, cadenas como Movich Hotels han rediseñado su hoja de ruta con el objetivo de transformar el optimismo del mercado en una experiencia operativa tangible. Con presencia en distintas ciudades del país, la compañía ha consolidado una estrategia que adapta su propuesta a la identidad de cada destino, manteniendo un eje común basado en hospitalidad, gastronomía, bienestar y conexión con el entorno. ¡Sí Con Movich! es la apuesta de la cadena hotelera para 2026 que se aleja de los modelos tradicionales de hospedaje para consolidar propuestas que entienden al hotel como una plataforma integral de servicios.

Esta reconfiguración implica que el hotel deje de ser un espacio estático para dormir o descansar y pasa a convertirse en un nodo urbano donde dialogan el turismo recreativo y el sector corporativo. Iniciativas como Explore & Travel, presentes en las diferentes propiedades de la cadena, incluyen actividades como el avistamiento de aves o recorridos en bicicleta, y responden a una demanda creciente por experiencias que conectan al viajero con la naturaleza y el entorno local en cada destino.

La cadena hotelera está presente en Barranquilla con Buró 51; Cali, con Hotel Casa del Alférez, Cartagena, Pereira, Rionegro, con el Hotel las Lomas; Medellín con la operación del tradicional y emblemático Hotel Intercontinental y en Bogotá con Buró 26, ubicado sobre la Avenida Calle 26 y a pocos minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Hoteles que integran la exclusividad, distinción, conectividad, experiencia urbana y servicios complementarios para un visitante que combina agendas de negocio, eventos y ocio.

La apuesta de la cadena también se extiende al bienestar, los eventos y la exploración del entorno. Los spas, concebidos como espacios de pausa frente a la sobrecarga laboral y digital, y una oferta flexible para congresos y celebraciones o fechas como San Valentín o Semana Santa. Además de contar con salones especiales para la realización de eventos. Una lectura del viaje que articula hospitalidad, experiencia y contexto, y que responde a un viajero cada vez más atento al significado de su estadía.

“Consolidamos un ecosistema donde el alojamiento es el eje, pero se fortalece con gastronomía, bienestar, eventos y turismo experiencial a través de Explore & Travel. Así respondemos a un viajero que busca conectar su propósito de viaje con la identidad y biodiversidad del territorio”, señaló Laura Quintana, vicepresidente comercial de Movich Hotels.

La hotelería en Colombia avanza hacia modelos que entienden el viaje como una experiencia integral, y cadenas con presencia nacional como Movich Hotels buscan consolidarse como actores estratégicos en esa transformación del sector.

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