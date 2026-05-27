“El reto de la industria es lograr una visión integral de las audiencias”, Carolina Ibargüen, CEO de Ibope en Colombia y Ecuad

En este nuevo episodio habló sobre los desafíos que enfrenta actualmente la industria publicitaria para entender y medir a las audiencias en un contexto marcado por la transformación acelerada del consumo de medios en Colombia.
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