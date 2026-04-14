'La Vorágine' la serie más nominada a los premios India Catalina 2026

La Vorágine, adaptación del clásico de la literatura colombiana escrito por José Eustasio Rivera, se consolida como la producción más nominada de los Premios India Catalina 2026, con un total de 22 nominaciones que reconocen su excelencia artística, técnica y narrativa.

Producida por Quintocolor en coproducción con Canal Telecafé, la serie compite en las principales categorías, incluyendo Mejor Serie de Ficción, Mejor Dirección de Ficción para Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza, y Mejor Libreto de Ficción para Miguel Ángel Baquero.

En las categorías actorales, se destacan las nominaciones de Juan Pablo Urrego a Mejor Actor Protagónico y Viviana Serna a Mejor Actriz Protagónica, junto a Tatiana Ariza en Mejor Actriz de Reparto y Diego Vásquez y Erik Rodríguez en Mejor Actor de Reparto.

El reconocimiento también resalta nuevas generaciones de talento con Iván Piñacue como Actor Revelación del Año y Jacobo Millán y Lucas Ávila en la categoría de Mejor Talento Infantil y/o Juvenil.

En el apartado técnico, La Vorágine reafirma su solidez con nominaciones en edición, dirección de fotografía, diseño de producción, diseño de vestuario, musicalización y diseño sonoro. Asimismo, el tema principal de la serie, Como este bolero, interpretado por Llane y Cholo Valderrama, está nominado a Mejor Video Musical.

La producción también compite en categorías clave como Mejor Producción Transmedia, Producción de Ficción Favorita del Público, así como en las categorías de voto del público con Majida Issa como Actriz Favorita y Marlon Moreno como Actor Favorito, ratificando su impacto tanto en la crítica como en las audiencias.

Como parte de esta celebración, el elenco y equipo creativo de La Vorágine llegarán a Cartagena el próximo fin de semana, donde participarán en la agenda oficial de los Premios India Catalina, que celebrarán su edición número 42. La ceremonia se llevará a cabo el sábado 18 de abril y contará con transmisión en vivo a través de los canales regionales, TNT, HBO Max y el canal de YouTube del FICCI.

Este regreso a la ciudad tiene un significado especial para la producción: hace un año, en el marco de los Premios India Catalina y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de India (FICCI), la serie fue presentada por primera vez ante la industria audiovisual, marcando el inicio de su recorrido. Ahora, consolidada como la producción más nominada, regresa a Cartagena como un proyecto que ha logrado conectar con audiencias a nivel nacional.

En este mismo contexto, Quintocolor presentará en exclusiva su nueva producción: una serie documental de cuatro capítulos titulada El 8000, que narra la narcofinanciación de la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper Pizano. La serie, ganadora de ABRE CÁMARA 2025, se estrenará en la plataforma HBO Max.

La Vorágine fue emitida a través de los ocho canales regionales de Colombia gracias a la financiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y se encuentra disponible en HBO Max, donde se pueden ver sus ocho episodios.

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