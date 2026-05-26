Campañas presidenciales en Colombia dan giro hacia estrategias basadas en datos para medir el impacto del voto, Según HubSpot

Con 12 candidatos en la contienda, la medición del impacto y la eficiencia en la comunicación se posicionan como el nuevo diferencial en la carrera electoral.
LO MÁS LEÍDO
02
03
Con 12 candidatos en la contienda, la medición del impacto y la eficiencia en la comunicación se posicionan como el nuevo diferencial en la carrera electoral.
El encuentro exclusivo donde, por quinto año consecutivo, presentamos los hallazgos del estudio que analiza el rol de los profesionales que lideran procesos de comunicación estratégica