P&M Conecta en Perrenque Creativo: el Caribe consolida su red creativa

El pasado 6 de mayo, P&M llevó a cabo el foro P&M Conecta Barranquilla en el marco de Perrenque Creativo, un evento de dos días diseñado para congregar a las empresas del sector en la Región Caribe. A continuación, se detallan los momentos y conclusiones más relevantes del encuentro.

Perrenque Creativo, iniciativa liderada por Eduardo Ortega del Río y su agencia, Pópuli, llegó a su segunda edición en este 2026. A través de una agenda que abarcó conferencias sobre creatividad, filantropía, mercadeo, publicidad, marca personal, BTL, ATL e inteligencia artificial, el evento se consolidó como un espacio fundamental para analizar el avance y las dinámicas del ecosistema de las comunicaciones en la costa colombiana.

Durante la primera jornada, P&M abrió la conversación mediante dos paneles de discusión y una conferencia central, espacios enfocados en abordar las coyunturas y los desafíos actuales de la industria.

La creación de Comarka

La mañana inició con la intervención de Eduardo Ortega del Río, CEO de Pópuli, quien oficializó el lanzamiento de Comarka, la nueva red de empresas creativas del Caribe. Esta alianza agrupa a 13 agencias de la costa colombiana con el objetivo estratégico de transformar y fortalecer el ecosistema publicitario a nivel regional.

Las empresas fundadoras que conforman Comarka son: Agencia Pópuli, Lights Now, Sonovista, Ikonozú, Link Marketing, Praecos, Dink Lab, Eventop, Guido Ulloa, Tucán Marketing Digital, M&M, E-me y Event2all. La constitución formal y la firma de esta red contaron con el aval de Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.

Panel 1: Relevancia o Ruido

Tras la apertura, P&M dio inicio a su bloque de contenidos con el primer panel de la jornada. Este espacio contó con la moderación de Carlos Fernando Vega, director general de P&M, y la participación de:

Magda Galindo, Vice President Fintech Brilla de Promigas.

Ricardo Castaño García “Brandy”, Gerente Nacional de Contenidos y Producción de RCN.

Gonzalo Guarín, CEO de Cucayo.

Herber Mantilla Gómez, Director Administrativo de Comfamiliar Atlántico.

Durante su intervención, Magda Galindo analizó cómo la actual oferta de entretenimiento tiende a convertirse predominantemente en "ruido". Reflexionó sobre la complejidad de construir espacios que sean genuinamente relevantes para las marcas y subrayó la necesidad de diseñar narrativas basadas en la comprensión de los problemas reales de los usuarios, manteniendo siempre al consumidor como el stakeholder principal para no caer en un entretenimiento vacío.

Por su parte, Herber Mantilla Gómez expuso el caso de Comfamiliar Atlántico, la primera caja de compensación del departamento, destacando la importancia de estructurar actividades que potencien a las compañías a través de un branding que aporte valor real y tangible a la sociedad.

Ricardo Castaño García enfocó su participación en la conexión con las audiencias, afirmando que "es más importante tener 10.000 fans que un millón de seguidores". Explicó que los medios de comunicación tradicionales poseen un conocimiento histórico sobre cómo generar emociones, una habilidad que los algoritmos digitales apenas están empezando a descifrar. Hacer sentir y cultivar verdaderos fans, concluyó, son factores innegociables para alcanzar la diferenciación al comunicar.

Finalmente, Gonzalo Guarín explicó su estrategia basada en apelar a lo local y en dar vida a espacios que reflejen la identidad regional para lograr notoriedad. Señaló que su restaurante, Cucayo (reconocido en el sector como el "Andrés de Barranquilla"), ha logrado destacarse precisamente por su capacidad para integrar y proyectar los símbolos y la idiosincrasia de la capital del Atlántico.

Conferencia: De la presencia a la pertenencia en el Mundial 2026

La agenda continuó con la conferencia central, a cargo de Rafael López, CEO de Brandstrat, quien presentó los resultados de un estudio exclusivo desarrollado para la edición impresa 503 de P&M.

En su exposición, López trazó una línea base sobre el posicionamiento de las marcas de cara a la Copa del Mundo de 2026, evaluando la coyuntura tanto a nivel nacional como local. Dirigiéndose a las agencias y compañías creativas, destacó que entre el 27% y el 30% de las marcas asociadas al Mundial en la mente de los consumidores no son patrocinadores oficiales, lo que evidencia una ventana de oportunidad significativa.

López argumentó que el consumidor no tiene un pensamiento lineal ni procesa la información de la misma manera en que se estructura la comunicación corporativa. Por lo tanto, la oficialidad de un patrocinio no garantiza, por sí sola, el sentido de pertenencia. Dado que el 60% de las personas mantendrá sus hábitos y relaciones habituales con las marcas, existe una gran oportunidad para profundizar la relación en el día a día y demostrar relevancia desde lo que la marca representa hoy, más allá de la etiqueta oficial.

Panel 2: Human After Data

El segundo panel de la jornada fue moderado por Juanita Rico, directora de contenidos de P&M, y contó con el siguiente grupo de expertos:

Juan Carlos Piñeros, CEO en Tucán Marketing Digital.

Marisabella De Castro Abello, Coordinadora de la Maestría en Diseño e Innovación de la Universidad del Norte.

Andrés Ortiz, Partner & Colombia General Director de LLYC.

Juan Carlos Piñeros sostuvo que la adopción de la inteligencia artificial (IA) dejó de ser opcional para convertirse en una variable innegable dentro del ecosistema de las comunicaciones. Compartió la experiencia de Tucán Marketing Digital, agencia que cuenta con un área dedicada exclusivamente a la exploración de esta tecnología. Allí operan perfiles interdisciplinarios —como físicos y arquitectos— denominados "arquitectos de la IA", quienes lideran sesiones semanales para instruir al equipo sobre cómo la inteligencia artificial puede agilizar y optimizar los procesos operativos diarios.

Marisabella De Castro Abello abordó los desafíos que la IA impone al sector académico. Explicó que las instituciones de educación superior deben aceptar la imposibilidad de restringir el uso de estas herramientas en las aulas o en la mente de los estudiantes. Como respuesta, enfatizó la urgencia de reestructurar los planes de estudio y de establecer nuevas metodologías para concebir tanto la formación en las carreras de mercadeo, publicidad y diseño, como el perfil de los futuros profesionales que están próximos a graduarse.

Por último, Andrés Ortiz centró su análisis en el valor del criterio humano. El experto en comunicaciones defendió la profundidad de las ideas y el discernimiento, argumentando que una estrategia de comunicación efectiva y bien fundamentada posee una fuerza superior a la de fenómenos coyunturales contemporáneos, tales como la polarización o la insularidad.

Con estas intervenciones concluyó la participación de P&M en Perrenque Creativo, un espacio que a lo largo de sus dos días reafirmó la necesidad de que el sector se una, se articule y colabore para potenciar la industria en la región y en el país.