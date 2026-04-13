Xiaomi lanza su serie Serie 17 en Colombia

El lanzamiento de la nueva Serie Xiaomi 17, integrada por los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, consolida la evolución de la marca en el segmento premium.

Esta nueva generación no solo reafirma su posicionamiento en el mercado colombiano, sino que también fortalece su alianza estratégica con Leica en el desarrollo de sistemas de cámara, consolidando un atributo clave en un mundo cada vez más hiperconectado: la capacidad de capturar y preservar los momentos cotidianos con calidad excepcional.

Ambos dispositivos están cada vez más cerca de llegar al público en Colombia, con el objetivo de posicionar a Xiaomi como una de las marcas más relevantes y demandadas en el país. La serie está diseñada para responder tanto a las necesidades de los usuarios del día a día como a las expectativas de aquellos más exigentes, que buscan prestaciones avanzadas y experiencias tecnológicas de alto nivel.

A continuación, presentamos más detalles sobre estos dos nuevos dispositivos que llegan para marcar un antes y un después en el mundo de la telefonía móvil.

Xiaomi 17: potencia y elegancia nivel pro

El Xiaomi 17 será el modelo estándar de la nueva serie, pero incorpora características que le permiten ofrecer una experiencia muy cercana a la gama profesional, especialmente en imagen, pantalla y batería. Equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm, es capaz de brindar niveles de potencia y fluidez poco comunes en su segmento. Cuenta con 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB, lo que permite guardar recuerdos, archivos, aplicaciones y contenido multimedia sin preocuparse por la gestión constante del espacio.

En cuanto a la experiencia fotográfica, este dispositivo se posiciona a la altura de los topes de gama e incluso puede superar sus resultados. Incorpora cámaras desarrolladas por Leica en una configuración diseñada para aprovechar al máximo todo el espectro fotográfico. Su cámara principal es de 50 MP, con una apertura f/1.67, sensor Light Fusion 950 y una distancia focal de 23 mm. Se complementa con un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, también de 50 MP y apertura f/2.0, que permite capturar mayor detalle y acercamiento.

A esto se suma una cámara gran angular Leica de 50 MP, con apertura f/2.4, sensor OV50M y un campo de visión de 102°. Por su parte, la cámara frontal es de 50 MP con apertura f/2.2, ideal para videollamadas y videoconferencias con altos estándares de calidad de imagen.

A estas capacidades se suman otras cualidades clave, como su batería de 6.330 mAh con carga ultrarrápida de 100W y carga inalámbrica de 60W. Además, integra una pantalla OLED con Xiaomi Shield Glass, tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 2656 x 1220 y densidad de 460 ppi. En conjunto, se trata de un dispositivo estándar con características premium, capaz de cumplir con las expectativas del 90% de los usuarios del día a día que buscan un equipo resistente, compacto, fluido y potente para múltiples tareas.

Disponible en cuatro colores (negro, verde, celeste y rosa), el Xiaomi 17 incorpora Xiaomi Hyper AI, un asistente de inteligencia artificial capaz de ejecutar múltiples tareas y facilitar la vida del usuario mediante funciones como escritura asistida y mejora de imágenes. Esta experiencia se potencia gracias a la colaboración con Google Gemini, que integra una inteligencia a nivel de sistema capaz de operar de forma consistente entre dispositivos, en lugar limitarse a ofrecer funciones aisladas por aplicación. Así, la capa unificada entre Xiaomi Hyper OS y Google Gemini permite ejecutar tareas más inteligentes y una experiencia fluida entre múltiples dispositivos.

Xiaomi 17 Ultra: la nueva generación de la fotografía móvil

La versión más avanzada de la serie llega para transformar por completo la fotografía móvil. El Xiaomi 17 Ultra introduce avances significativos en su sistema de cámaras, diseño y rendimiento, pensados para creadores de contenido que demandan lo mejor en especificaciones fotográficas, potencia y eficiencia.

En el apartado fotográfico, destaca su cámara principal ultra dinámica Leica de 1 pulgada, con sensor Light Fusion 1050L de 50 MP (f/1.67) y tecnología LOFIC HDR, que permite un alto rango dinámico. A esto se suma un teleobjetivo de 200 MP, capaz de ofrecer un zoom óptico mecánico de 75 a 100 mm (f/2.39–2.96) y alcanzar hasta 400 mm mediante zoom digital. El sistema incluye objetivos de alta pureza y, por primera vez en su gama, un objetivo óptico Leica APO en el teleobjetivo, diseñado para eliminar aberraciones cromáticas en los bordes.

En video, el dispositivo soporta grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision® y el estándar cinematográfico ACES para postproducción, elevando la experiencia audiovisual a nivel profesional.

En diseño, es el modelo Ultra más delgado hasta ahora, con 8,29 mm de grosor y aproximadamente 219 g de peso.Integra una pantalla HyperRGB OLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K, tasa adaptativa LTPO de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 3500 nits. Su resistencia también es destacable, gracias al Xiaomi Shield Glass 3.0 y certificación IP68.

En rendimiento, incorpora el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm, acompañado de 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Todo esto está respaldado por una batería de 6000 mAh, con carga ultrarrápida de 90W e inalámbrica de 50W.

Además, el Xiaomi 17 Ultra amplía la experiencia fotográfica con accesorios como el Photography Kit y el Photography Kit Pro, que añaden controles físicos y batería adicional, acercando la experiencia de uso a la de una cámara profesional.

Estará disponible en tres colores: negro, blanco y verde estelar, con variantes de almacenamiento de 512 GB y 1 TB.

Además de los nuevos dispositivos móviles, Xiaomi también lanzará diversos productos para el ecosistema que complementarán la experiencia de uso. Entre ellos, destacan: Xiaomi Electric Scooter 6 Series, Xiaomi Watch 5, la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag, y los REDMI Buds 8 Pro. Adicionalmente, llegará la serie Xiaomi Pad 8, las tabletas más delgadas y potentes que ha desarrollado la marca, combinando rendimiento emblemático con una portabilidad elegante.

La serie Xiaomi 17 estará disponible oficialmente el 10 de abril de 2026 en Colombia, los usuarios podrán adquirir los dispositivos en las tiendas oficiales de Xiaomi y a través de distribuidores autorizados a nivel nacional, garantizando disponibilidad, respaldo y una experiencia de compra confiable.

Los precios de lanzamiento de la Serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra en Colombia serán los siguientes:

Xiaomi 17: $5.499.900 versión 12 GB de RAM + 512 GB de espacio interno. Por tiempo limitado, vendrá con el REDMI Pad 2 de regalo.

Xiaomi 17 Ultra: $7.299.900 versión 16 GB de RAM + 512 GB de espacio interno. Por tiempo limitado, vendrá con él photography kit pro de regalo.

Xiaomi Pad 8: $2,999,900 versión 8GM de RAM + 256 GB de espacio interno.