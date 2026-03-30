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Gatorade presenta Gatorlit Recover sabor coco en el Festival Estéreo Picnic

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Gatorade presenta Gatorlit Recover sabor coco en el Festival Estéreo Picnic

El sabor a Coco se une al portafolio de GatorlitRecover, que continúa expandiendo sus soluciones de hidratación en línea con las tendencias de bienestar y actividad de los colombianos.

Redacción P&M
Redacción P&M
 marzo 30, 2026

El Festival Estéreo Picnic fue el escenario elegido para la presentación del nuevo sabor coco de Gatorlit Recover, una bebida del portafolio de Gatorade en Colombia.

Durante el evento, la marca dispuso un espacio dentro del festival donde los asistentes pudieron conocer y probar por primera vez esta nueva referencia. La activación se desarrolló en medio de la programación musical, en un entorno caracterizado por la alta asistencia y la dinámica constante de los asistentes entre escenarios y experiencias de marca.

De acuerdo con Johanna Bermúdez, gerente de mercadeo para Gatorade en PepsiCo Colombia, el lanzamiento se enmarca en la intención de la marca de acompañar distintos momentos de consumo, más allá del ámbito deportivo.

Gatorlit Recover es una bebida diseñada para la rehidratación rápida en diferentes contextos, incluyendo actividades cotidianas, sociales o de alta intensidad. Su fórmula incluye cinco electrolitos y una baja concentración de carbohidratos, orientada a facilitar la absorción.

El nuevo sabor coco se suma a la línea existente de Gatorlit Recover en el país, que incluye las presentaciones de mora, uva y fresa-kiwi. El producto se encuentra disponible en canales como supermercados, farmacias y tiendas a nivel nacional.

 

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