Nubia anuncia la llegada de la serie Neo 5 a Colombia y presenta a James Rodríguez como embajador de la marca

nubia lanza la serie Neo 5 y anuncia a James Rodríguez como su embajador oficial en el país.

La marca tecnológica nubia anunció el lanzamiento de la serie Neo 5 en Colombia y la vinculación del futbolista James Rodríguez como su embajador oficial en el país. La presentación se enmarca en la estrategia de la compañía por fortalecer su presencia en el mercado local.

La llegada de esta nueva línea de dispositivos con la actualidad, donde los celulares son ahora más que herramientas y hacen parte del día a día de los usuarios, incluyendo actividades como el gaming móvil, la multitarea y el consumo de contenidos digitales. Conociendo este escenario, la compañía plantea un enfoque centrado en el rendimiento sostenido de los dispositivos en diferentes condiciones de uso.

La serie Neo 5 fue presentada a nivel global durante el Mobile World Congress 2026. Según la marca, el desarrollo de estos equipos responde a la necesidad de ofrecer estabilidad y fluidez en escenarios de alta demanda.

Entre las características del dispositivo, la compañía destaca:

Es el único sistema de ventilación integrada activa en su categoría, que garantiza rendimiento estable incluso en sesiones intensas

Potencia optimizada para gaming y multitarea sin interrupciones

Gatillos táctiles 5.0 de alta precisión para una experiencia tipo consola

Pantalla de alta frecuencia para máxima fluidez visual

Batería de larga duración con carga ultrarrápida

Ecosistema de inteligencia artificial con AI Game Space y asistente Demi 2.0

Por otro lado, se hizo oficial la vinculación de James Rodríguez, la cual forma parte de la estrategia de posicionamiento de la marca en el país. De acuerdo con la compañía, esta alianza busca conectar el concepto de rendimiento con la experiencia tecnológica.

“El rendimiento no es solo potencia, es consistencia. Trabajar con James Rodríguez nos permite traducir esa mentalidad del alto nivel a la tecnología: dispositivos que no solo responden rápido, sino que sostienen ese desempeño en el tiempo, incluso bajo uso intensivo.” indica Daniela Jiménez, Gerente de marketing de nubia para Colombia.

La serie Neo 5 de Nubia iniciará su despliegue en Colombia en abril de 2026 como parte de su expansión global, en donde buscan, como compañía, llevar la tecnología de alto nivel a un público cada vez más competitivo.

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