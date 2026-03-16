Klim celebra 80 años en Colombia

El impacto de la marca en el país destaca como ampliando su participación en el mercado, que en 2025 creció 60 puntos básicos.

KLIM cumple 80 años de presencia en Colombia, periodo durante el cual ha desarrollado su oferta dentro de la categoría de lácteos en el país. De acuerdo con datos de la compañía, en el último año la marca registró un crecimiento cercano a 60 puntos básicos en participación de mercado hacia 2025, manteniéndose dentro del portafolio de Nestlé.

Parte de la operación de la marca se desarrolla desde Valledupar, donde la compañía impulsa iniciativas relacionadas con la cadena de producción lechera. A través del Plan de Fomento Lechero, Nestlé acompaña a productores mediante asistencia técnica, entrega de primas y la promoción de prácticas de ganadería regenerativa. Actualmente, el programa beneficia a 320 productores y, según la empresa, el 85% de la leche utilizada en sus productos proviene de fincas que implementan prácticas de agricultura regenerativa, incluyendo los productos de KLIM.

“Durante estos 80 años hemos construido una propuesta con un equilibrio entre nutrición y un sabor único, dos atributos que han permitido que permanezcamos en la mente de los consumidores generación tras generación. Para muchos colombianos que crecieron viendo la lata amarilla en sus casas, una cucharada de KLIM no solo remite a su sabor característico, sino también a esos instantes cotidianos que permanecen en la memoria colectiva”, afirma Verónica Castro.

Desde el punto de vista nutricional, la leche es un alimento que aporta distintos nutrientes dentro de la dieta diaria. Un vaso de leche contiene alrededor de 13 nutrientes esenciales, entre ellos calcio y proteínas. En el caso de KLIM Clásica, su formulación incluye proteínas, 11 vitaminas y minerales como calcio y vitamina D, así como zinc y vitaminas A y C. Según la información de la compañía, cada porción aporta cerca de 6 gramos de proteína, lo que representa aproximadamente el 12% de la recomendación diaria para niños mayores de cuatro años y adultos.

En paralelo, la marca señala que el sabor ha sido uno de los atributos asociados a su recordación entre consumidores. Estudios sobre comportamiento del consumidor indican que el sabor suele ser uno de los criterios principales al elegir alimentos, mientras que investigaciones sobre percepción sensorial han señalado que los sabores y aromas pueden activar circuitos del cerebro relacionados con la memoria emocional.

A lo largo de su trayectoria en el país, KLIM también ha incorporado desarrollos de producto orientados a nuevas dinámicas de consumo. Entre ellos se encuentra KLIM Snacks, un alimento lácteo dirigido a niños a partir de los tres años, presentado en forma de corazones compactos y con contenido de vitaminas y minerales. Según la compañía, el producto está diseñado para facilitar su consumo en diferentes momentos del día.

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