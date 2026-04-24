McDonald’s vuelve a FilBo 2026 con la Sala de Lectura Cajita Feliz Libros y la nueva colección de El Chavo

McDonald’s estará presente en la FilBo con su Sala de lectura Cajita Feliz Libros, un espacio diseñado para que niños, niñas y familias disfruten de obras de teatro, talleres de lectura, encuentro con autores y más de 200 actividades.

Arcos Dorados - compañía que opera la marca McDonald’s en Colombia y 20 países de América Latina y el Caribe- participa por octavo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) 2026, con su programa Cajita Feliz Libros como patrocinador de la franja infantil y juvenil, consolidando su compromiso con la promoción de la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil.

McDonald’s regresa con su Sala de Lectura Cajita Feliz Libros, un espacio diseñado para que niños, niñas y familias vivan la lectura como una experiencia alrededor de la imaginación, la creatividad y el aprendizaje.

Este año, McDonald’s presenta una de sus grandes novedades del año: la nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo, desarrollada bajo el divertido concepto “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”.

Esta edición marca un hito al convertirse en la primera colección de la marca inspirada en El Chavo, una de las historias más queridas en Latinoamérica. Está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos cuentos que invitan a las familias a convertir la lectura en un momento especial para crear memorias compartidas y unir a diferentes generaciones. A través de personajes entrañables como El Chavo, Quico, La Chilindrina y Don Ramón, esta lectura promueve valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia.

“La Sala de Lectura Cajita Feliz Libros es un espacio para crear un vínculo entre adultos y niños, aprender juntos y compartir el amor por la lectura. Cada año nos sumamos a uno de los eventos culturales más importantes del país con una propuesta pensada para acercar a las familias a la lectura, generando un puente hacia el conocimiento, la imaginación y momentos de verdadera conexión”, señaló Ricardo Guedes, director general de Arcos Dorados Colombia.

La programación de la sala incluirá más de 200 actividades: talleres, presentaciones artísticas, encuentros con autores y una obra de teatro inspirada en la historia de como Roberto Gomez Bolaños creó El Chavo, dirigida por el reconocido dramaturgo Johan Velandia.

La colección de “El Chavo” se desarrolló en alianza con Grupo Chespirito, custodio del legado creativo de Roberto Gómez Bolaños, garantizando la autenticidad de los contenidos y el valor emocional de las historias, escritas exclusivamente para la Cajita Feliz de McDonald's.

“El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se transformaron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro. Ojalá que en esta colección de la Cajita Feliz de McDonald's cada niño descubra ese mismo refugio: un espacio al que pueda regresar una y otra vez para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo”, afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños director de Grupo Chespirito.

Desde 2013, el programa Cajita Feliz Libros ha permitido a las familias elegir un libro como parte de su menú infantil, acercando la literatura a momentos cotidianos. A la fecha, la iniciativa ha entregado más de un millón y medio de libros en Colombia y más de 30 millones en América Latina, consolidándose como una plataforma sostenida para promover el hábito lector.

También le puede interesar: Crece el interés por la lectura en la región, pero persisten barreras de acceso a los libros