El acceso a financiamiento sigue siendo el principal reto para las pymes en Colombia, según Kapital Colombia

En Colombia, muchas pymes frenan su crecimiento por falta de flujo de caja. Para ALA GLOBAL COLOMBIA, la alianza con Kapital significó pasar de perder contratos a consolidarse en el mercado.

En Colombia, la creación de empresa continúa enfrentando desafíos estructurales, entre ellos el acceso a financiamiento, un factor determinante para la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, distintos casos del entorno empresarial evidencian cómo la liquidez incide directamente en la capacidad de operación y crecimiento.

Uno de ellos es el de ALA GLOBAL COLOMBIA, compañía del sector de comercio exterior que surgió con el objetivo de acompañar a clientes sin experiencia en procesos de importación y exportación. En sus primeros años, la empresa enfrentó limitaciones relacionadas con el flujo de caja, lo que restringía su capacidad de financiar operaciones, responder a la demanda y cerrar nuevos negocios.

De acuerdo con la compañía, la necesidad de pagar a proveedores en el exterior de manera inmediata, frente a plazos extendidos de pago por parte de sus clientes, generaba presiones constantes sobre la liquidez. Esta situación es representativa de un entorno más amplio: en el país, cerca del 33,5 % de las pymes logra superar los cinco años de operación, lo que refleja las barreras financieras que persisten en el ecosistema empresarial.

El comercio exterior también ha incrementado las exigencias sobre el capital de trabajo. Según datos del DANE, las importaciones alcanzaron USD 5.902,9 millones CIF en enero de 2026, con un crecimiento del 9,7 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por el aumento en manufacturas. Este comportamiento implica mayores volúmenes de operación y, en consecuencia, mayores necesidades de financiamiento para las empresas del sector.

Ante este panorama, ALA GLOBAL COLOMBIA recurrió a alternativas de financiamiento para fortalecer su operación. En ese proceso, estableció una alianza con Kapital, que le permitió acceder a liquidez y a herramientas de gestión financiera orientadas al manejo del flujo de caja y prácticas contables.

Kapital, que ha desembolsado más de USD 84 millones y ha trabajado con más de 1.300 empresas en el país, estructura su modelo a partir de crédito acompañado de procesos de capacitación y seguimiento financiero. Esta combinación permitió a la empresa ampliar su capacidad operativa y mejorar su planificación.

Tras el acceso a financiamiento, ALA GLOBAL COLOMBIA registró un incremento del 10 % en su rentabilidad, además de ampliar su base de clientes y el volumen de operaciones. Asimismo, comenzó a ofrecer crédito a sus propios clientes, lo que le permitió fortalecer su propuesta frente a competidores con mayor capacidad financiera.

Además de los resultados operativos, la empresa reportó cambios en su gestión, al pasar de una dinámica centrada en la reacción a restricciones de liquidez a una planificación más estructurada, con mayor enfoque estratégico y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

En este contexto, el caso evidencia que el acceso a financiamiento continúa siendo un elemento clave para la estabilidad y el crecimiento de las pymes en Colombia. También muestra la relevancia de complementar los recursos económicos con herramientas de gestión que permitan optimizar su uso.

De cara al futuro, la compañía proyecta ampliar sus cupos de crédito y consolidar nuevas alianzas, con el objetivo de fortalecer su operación y facilitar el acceso a soluciones financieras para sus clientes, en un entorno donde la disponibilidad y administración de recursos sigue siendo un factor determinante para la evolución empresarial.

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