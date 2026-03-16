Cinco datos que explican el ecosistema de la Fórmula 1

El campeonato continúa ampliando su audiencia global y su ecosistema comercial, en el que participan marcas, patrocinadores y plataformas de contenido.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó el fin de semana del 8 de marzo en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, cuando el campeonato cierre en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

El campeonato reúne cada año a escuderías, pilotos y fanáticos en distintos circuitos del mundo. En paralelo a la competencia deportiva, el ecosistema alrededor del campeonato incluye derechos de transmisión, patrocinios, experiencias para aficionados y contenidos digitales.

En este contexto, la marca Heineken participa como patrocinador global del campeonato y desarrolla iniciativas dirigidas a los fanáticos del deporte.

“Hoy la Fórmula 1® es mucho más que un campeonato deportivo: es un fenómeno cultural que conecta a millones de fanáticos alrededor del mundo. En Heineken® entendemos esa pasión y por eso desarrollamos Fandom, una plataforma que nos permite acercar a los colombianos a los eventos que despiertan esas emociones, desde la F1® hasta escenarios como la UEFA Champions League o Coachella”, aseguró Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken Colombia.

Según cifras de la propia organización, en América Latina y el Caribe el campeonato reúne más de 150 millones de aficionados. La base de seguidores en la región registró un crecimiento cercano al 5 % frente a 2024.

Los ingresos del grupo que gestiona el campeonato alcanzaron cerca de 1,8 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025, frente a los 1,6 mil millones registrados en el mismo periodo de 2024. En todo 2024 los ingresos se ubicaron en 3,4 mil millones de dólares, impulsados principalmente por derechos de medios, patrocinios y experiencias de hospitalidad.

A partir de cifras de estudios del sector y reportes del campeonato. Estas son los cinco datos que destacan de este deporte:

1. El 74% de los nuevos fans son mujeres

Según el Global F1 Fan Survey 2025, elaborado por Fórmula 1 junto a Motorsport Network y Autosport Business & F1, con 100.000 fans de 186 países, el 74% de los nuevos aficionados son mujeres y el 64% de ellas sigue el deporte desde hace menos de cinco años. Además, el 58% vincula su pasión con moda, estilo y lifestyle, consolidando al campeonato como una plataforma cultural que trasciende el automovilismo.

2. El 61% de los fans consume contenido todos los días

La conexión con el campeonato es diaria y profundamente emocional: 61% de los fans consume contenido todos los días y 90% declara estar emocionalmente involucrado con los resultados de las carreras. En Estados Unidos, 70% de la Generación Z interactúa a diario con contenido relacionado con la categoría, confirmando que la relación con este deporte ya no es esporádica, sino constante y digital. Estos datos hacen parte del Global F1 Fan Survey 2025.

3. YouTube es la gran puerta de entrada

YouTube se consolida como la gran puerta de entrada al universo del automovilismo: 55% de los nuevos fans identifica esta plataforma como su principal canal de descubrimiento (59% en el caso de la Generación Z). El contenido corto, los análisis de pilotos y los momentos destacados funcionan como el nuevo paddock digital para millones de jóvenes, según el Global F1 Fan Survey 2025.

4. Más de 300 patrocinios activos y un ecosistema comercial récord

El campeonato opera con más de 300 acuerdos de patrocinio activos a nivel global, reflejo de una plataforma comercial sin precedentes en el deporte mundial. Solo el sector fintech aporta alrededor de 500 millones de dólares en patrocinios, mientras que recientemente se anunciaron acuerdos globales como el patrocinio de PepsiCo hasta 2030 y la extensión con MSC Cruceros hasta 2030. Estas cifras están respaldadas por los reportes financieros del F1 Group 2025 y análisis del sector publicados por medios especializados como Motorsport Business.

5. Gradas llenas y cifras en 2025

Hasta el parón de verano, la temporada 2025 acumuló 3,71 millones de asistentes en los circuitos a nivel global. Una de las fechas más concurridas reunió 500.000 aficionados durante el fin de semana, mientras que la apertura de la temporada superó los 465.000 asistentes, consolidándose entre los eventos más multitudinarios del calendario. Estas cifras fueron reportadas en el balance de asistencia de la temporada 2025 publicado por Motorsport-Total.

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