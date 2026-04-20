Bícono vuelve por la corona: la nueva apuesta con la que quiere conquistar el Burger Master 2026

Bogotá vuelve a encender sus parrillas y, con ella, el espíritu competitivo de una de las citas gastronómicas más esperadas del año: el Burger Master. En este escenario donde la creatividad, la técnica y la experiencia se ponen a prueba, Bícono regresa con una propuesta que no solo busca repetir su victoria, sino reafirmar su lugar como uno de los grandes referentes de la hamburguesa de autor en la ciudad.

Tras conquistar al público en 2025 con “The Prince Burger”, la marca asume este nuevo capítulo con una premisa clara: evolucionar sin perder su esencia. Para esta edición, Bícono presenta una hamburguesa que eleva el estándar desde el primer bocado, “Good Burguer”, su nueva creación, está compuesta por pan Brioche de la casa, alioli de ajos confitados, el famoso blend de carnes maduradas de Bícono, queso americano, tocineta brasilera en corte grueso, pepper balsamic jam y papa hilo; acompañada de su nueva salsa Ed, una explosion de sabor para bañar la burger. El resultado: una experiencia equilibrada donde su blend de carnes insignia, texturas crocantes y sutiles notas dulces dialogan con precisión.

“La inspiración detrás de esta creación nace de la estética noventera y el espíritu irreverente de Good Burger, una referencia que no solo vive en la receta, sino que permea toda la experiencia. Y es que si algo entendió Bícono tras su triunfo anterior, es que el Burger Master no se trata únicamente de una hamburguesa: es un universo completo.” Señala Lorenzo Mazuera Gerente de Operaciones Bícono.

Bajo esa lógica, la marca vuelve a apostar por una experiencia 360°, donde cada detalle cuenta. Desde bebidas diseñadas exclusivamente para el festival, hasta una ambientación inmersiva con música, uniformes temáticos y una narrativa visual coherente, Bícono transforma cada uno de sus espacios en una extensión viva del concepto. Aquí, el cliente no solo come: entra en escena.

Este año, la operación crece y se expande estratégicamente. Bícono participará con siete puntos activos en Bogotá, incluyendo sus sedes en Zona G, Centro, Calle 85 y Usaquén, además de tres pop-ups ubicados en la Calle 116 con 17, el Centro Comercial Salitre Plaza y la Calle 140 con 15. Una jugada que responde tanto a la alta demanda como al interés de la marca por conquistar nuevos territorios bajo la premisa “El Mexican se viste de Bícono”, una activación que amplía su alcance a zonas donde aún no tenía presencia permanente.

“Detrás de esta ejecución hay una preparación milimétrica que inicia meses antes: desarrollo de producto, fortalecimiento de equipos, adecuación de espacios y optimización de procesos para garantizar algo clave en el contexto del festival: eficiencia sin sacrificar calidad. Porque si hay algo que nos define, es nuestra obsesión por la excelencia, tanto en cocina como en servicio.” Agrega Lorenzo Mazuera, Gerente de Operaciones Bícono

Hoy, la marca se consolida como un actor protagónico dentro del panorama gastronómico de Bogotá, destacándose por una innovación constante y una calidad innegociable que la han convertido en trendsetter dentro de su categoría. Su crecimiento reciente, con la apertura de su punto en el Centro y la mirada puesta en zonas como Salitre, Colina y Cedritos,responde a un momento de expansión que proyecta a la marca más allá de la ciudad.

La ambición es clara: volver a ganar el Burger Master y seguir construyendo un camino que los posicione como referentes a nivel nacional, con la mirada puesta, incluso, en el escenario internacional.