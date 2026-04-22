Berry House presenta: Guardianes de la Frescura

A través de Berry Good y Berry House, sus marcas enfocadas en el canal tradicional, de supermercados y el ecommerce, la compañía distribuye más de 150 toneladas de frutos rojos cada mes a todas las regiones del país.

En un momento en el que el consumo de frutos rojos en Colombia vive una expansión sostenida, la multinacional hortifrutícola Hortifrut continúa fortaleciendo su presencia en el país a través de sus operaciones agrícolas y marcas comerciales.

La compañía ha desarrollado en Colombia un ecosistema que integra cultivo, distribución y comercialización de berries. A través de Berry Good y Berry House, orientadas al canal tradicional, supermercados y comercio electrónico, distribuye más de 150 toneladas mensuales de frutos rojos a nivel nacional. Este volumen ha contribuido a ampliar la disponibilidad de estos productos en distintas regiones del país.

El crecimiento de la industria también se refleja en los indicadores productivos. En el caso de los arándanos, Colombia registró una producción cercana a 12.000 toneladas en 2025, con aproximadamente 1.000 hectáreas cultivadas. Para 2026, se proyecta un aumento cercano al 20% en el área sembrada, lo que ubica a los frutos rojos como un segmento con potencial dentro del sector agropecuario.

En términos de empleo, la operación de Hortifrut en Colombia cuenta con alrededor de 500 colaboradores, de los cuales cerca del 50% son agricultores. De este grupo, el 80% corresponde a mujeres cabeza de hogar, vinculadas a las actividades de cultivo y cosecha.

La compañía ha registrado un crecimiento superior al 300% en los últimos tres años. Sus cultivos están ubicados en la Sabana Norte de Bogotá, desde donde se realiza la producción y distribución hacia diferentes ciudades. A través de Berry House, comercializa sus productos mediante comercio electrónico a nivel nacional, mientras que Berry Good tiene presencia en puntos físicos en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga.

En este escenario, Berry House lanzó la campaña “Guardianes de la Frescura”, una iniciativa enfocada en visibilizar a los agricultores vinculados a la cadena productiva. La campaña reúne historias de más de 200 trabajadores del campo que participan en la cosecha de frutos rojos.

Como parte de la iniciativa, cinco agricultores fueron seleccionados para aparecer en los empaques de los productos. Además, los consumidores pueden enviar mensajes a través de una plataforma digital accesible mediante un código QR incluido en los empaques.

“El crecimiento de la industria de frutos rojos en Colombia es una oportunidad extraordinaria para fortalecer el campo y generar desarrollo económico en las regiones. En Berry House estamos convencidos que el verdadero valor de esta industria está en las personas que trabajan la tierra todos los días. Por eso lanzamos ‘Guardianes de la Frescura’, una iniciativa que reconoce y visibiliza a los agricultores que hacen posible que estos frutos lleguen a los hogares del país”, aseguró Sebastián Salamanca, Jefe Ecommerce Hortifrut Colombia.

La campaña busca establecer una conexión entre los consumidores y el origen de los productos, al tiempo que resalta el papel de los agricultores dentro del crecimiento del sector. En paralelo, se enmarca en un contexto en el que el agro continúa siendo un componente relevante en la dinámica económica y social del país.

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