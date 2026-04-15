Add Media: la agencia que integra soluciones 360 donde las marcas compiten por múltiple relevancia

¿Cuál es el panorama actual? un entorno lleno de distintos escenarios, y, a la vez, un montón de marcas compitiendo por atención en esos escenarios.

Es allí donde entra Add Media – Agencia 360, posicionándose como un aliado estratégico que integra data, estrategia, creatividad, negocio y herramientas que permiten hacer calificación y planeación de medios como IBOPE, TGI, GK, ComScore y AdMetricks, para generar resultados medibles y de alto impacto.

Contar con más de 15 años de experiencia, le ha permitido a Add Media ver los diferentes comportamientos de las audiencias a través del tiempo. Sin embargo, hoy entiende que estas se mueven de forma simultánea desde la omnicanalidad, por eso, su enfoque 360 cubre todos los frentes y generando conversación constante.

Actualmente, la agencia incorpora a su enfoque 360, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y herramientas avanzadas de análisis para optimizar campañas, personalizar experiencias y potenciar el rendimiento de las inversiones en medios, apoyándose del uso de modelos predictivos, automatización de procesos y análisis en tiempo real. De esta manera, logra anticiparse al comportamiento del consumidor, identifica oportunidades de crecimiento y toma decisiones más precisas y ágiles.

Y aunque uno de sus focos principales es la conversión de la información en un activo estratégico que impulse tanto la eficiencia como la relevancia de las marcas en este entorno cada vez más competitivo, también comparte la visión de las nuevas realidades del impacto: sostenibilidad, reputación, innovación responsable y valor social como ejes de construcción de marca. De esta forma se contribuye a un ecosistema empresarial más consciente, donde la creatividad no solo vende, sino que también transforma.

En Add Media, el verdadero impacto ocurre cuando la estrategia, la tecnología e ideas se conectan con el objetivo estratégico.

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