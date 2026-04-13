"Tómatela Ligera", la nueva campaña de Sancho BBDO para Andina Light

Central Cervecera presenta una plataforma de comunicación enfocada en la gestión de situaciones cotidianas y hábitos de consumo actuales.

Sancho BBDO desarrolló la nueva campaña para Andina Light, marca del portafolio de Central Cervecera. La iniciativa busca establecer un posicionamiento para esta variante de producto, destacando sus atributos de ligereza frente a otras opciones de la categoría en el mercado local.

La estrategia parte de la observación de comportamientos sociales donde eventos de baja complejidad se interpretan con alta intensidad. La propuesta creativa utiliza estos escenarios para proponer una transición hacia el humor en la resolución de conflictos menores del día a día.

A través de las piezas, la narrativa recontextualiza dichos eventos para presentarlos bajo una perspectiva de menor peso emocional.

La ejecución se diseñó como una plataforma 360 grados. Esta decisión responde a los datos de mercado analizados por la compañía, los cuales indican una tendencia en la preferencia por cervezas de fácil consumo y menor densidad dentro de la industria.

Andina Light se integra en la comunicación como un producto alineado con estos hábitos. La campaña no se limita a una descripción técnica del contenido, sino que vincula la característica física de la bebida con la actitud sugerida ante los problemas ordinarios.

La producción de las piezas estuvo a cargo de Los Notarios. El enfoque visual y narrativo prioriza la representación de entornos reconocibles para la audiencia, con el fin de generar un vínculo directo entre las situaciones planteadas y la realidad del usuario.

Con este movimiento, Central Cervecera y Sancho BBDO buscan trasladar la conversación de la marca hacia un territorio cotidiano. La estrategia evita la exageración de beneficios y concentra sus esfuerzos en la identificación con una narrativa basada en la gestión del estrés.

Mira las piezas de la campaña: