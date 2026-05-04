El modelo sostenible de Smart Fit transforma el bienestar

La compañía integra la sostenibilidad para optimizar recursos y democratizar el bienestar con resultados reales.

En Smart Fit Colombia, la sostenibilidad es más que un complemento del negocio. Es su forma de tomar decisiones cada día. Su propósito de democratizar el acceso al bienestar de alta calidad responde a una convicción clara: cuidar la salud no debe ser un privilegio, sino una oportunidad accesible que transforme la vida de las personas y el entorno en el que viven.

Ese propósito se traduce en resultados concretos. En 2025, la compañía alcanzó 224 sedes en todo el país, con 30 nuevas aperturas en territorios donde la oferta de bienestar era limitada. Este crecimiento amplía el acceso al fitness, fortalece la prevención en salud y dinamiza economías locales, al generar empleo formal para más de 2.000 colaboradores.

Smart Fit ha integrado la ecoeficiencia en su operación: registra un consumo de 113.219.551 kWh, avanza en su optimización mediante eficiencia operativa y autogenera 277.713 kWh, a través de energía solar.

Adicionalmente, con una inversión de más de 916 millones de pesos, 120 sedes ya operan con tecnologías de ahorro de agua y gestionan de manera eficiente más de 152.992 m³ de este recurso. Estas acciones reflejan una operación que entiende que cada decisión cuenta en la reducción del impacto ambiental.

En el frente social, el impacto trasciende las sedes, a través del mecanismo de obras por impuestos, Smart Fit destinó 6.000 millones de pesos para la modernización del alcantarillado en Nueva Colonia, que beneficia a más de 12.000 personas.

Asimismo, en alianza con UNICEF, la compañía entregó 120 bicicletas en La Guajira y facilita el acceso a educación y agua potable para niños y niñas en comunidades vulnerables.

Hoy, las mujeres ocupan el 55% de los cargos directivos y gerenciales, y las sedes incorporan señalética braille y protocolos de acceso universal, lo que reafirma su compromiso con espacios realmente accesibles.

Este modelo se sostiene en una operación transparente, con cero casos de corrupción reportados y una gestión ética que atraviesa toda la organización. Así, Smart Fit demuestra que la sostenibilidad es un sistema de gestión medible, disciplinado y orientado a generar valor para el país, no solo una buena intención.

Este artículo es una colaboración paga con Getty Immages.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

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