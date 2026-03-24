Juan Luis Isaza es el nuevo Global Lead of Creative Effectivenes de Omnicom Advertising

Tras más de dos décadas de trayectoria y una consolidada carrera de 15 años en la red DDB, donde llegó a ser Chief Strategy Officer para DDB Latina y luego Worldwide, el nombramiento de Isaza a nivel de grupo holding subraya la necesidad de integrar la disrupción creativa directamente con el rendimiento comercial.

A través de sus redes profesionales, Isaza señaló que esta posición representa una oportunidad para probar el valor de las ideas, bajo la premisa de que "la creatividad es tan buena como los resultados que entrega".

Este enfoque responde a la exigencia de los anunciantes de respaldar la inversión publicitaria con métricas de efectividad y retorno comprobable.

Con una trayectoria de más de 20 años en la industria, 15 de ellos dentro de la red DDB en Colombia, México, la región latina y a nivel global, Isaza ha estructurado su visión estratégica en torno al concepto de la "ventaja emocional". Este modelo sostiene que el engagement de las marcas debe traducirse en objetivos comerciales concretos.

Para medirlo, ha impulsado el desarrollo de herramientas como el Feels Barometer, diseñadas para cuantificar el efecto comercial de las campañas basadas en emociones, una metodología que también documentó en su libro El Efecto Emoción (2024).

En el sector del mercadeo, Isaza es un referente en el análisis de consumo, destacándose por la publicación anual de sus ocho tendencias macro. En su nueva posición, capitalizará esta lectura del mercado para aplicarla en estrategias accionables orientadas a la adquisición de cuentas globales.

El reto principal de Isaza en Omnicom será consolidar la evidencia sobre el impacto de la emoción en el marketing y alinear a los equipos de la red bajo una visión clara: la estrategia y la efectividad nacen desde el inicio del proceso creativo.

También te puede interesar: El arte de curar una marca en festivales masivos como el FEP