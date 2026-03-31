Zenith acompaña a Spotify en “Mujeres a todo volumen”, la iniciativa que amplifica el talento femenino en Colombia

La más reciente edición de Spotify EQUAL en Colombia llega a su cierre con resultados que posicionan al país como uno de los mercados más sólidos en la ejecución de esta iniciativa global.

Durante marzo, Colombia no solo se sumó a una conversación global exitosa, sino que logró destacarse con una propuesta local que llevó el concepto “Mujeres a todo volumen” a otro nivel.

En un entorno saturado de mensajes, la estrategia en Colombia que fue desarrollada junto a Zenith, agencia de medios de Publicis Groupe, apostó por formatos no convencionales para conectar con la Generación Z desde la relevancia cultural. El Cubo en el Centro Comercial Andino y las vitrinas premium del norte de Bogotá se convirtieron en puntos de alto impacto, logrando captar un 35% más de atención frente a formatos tradicionales y demostrando que el OOH sigue siendo un canal clave cuando se ejecuta con creatividad.

La campaña también encontró su punto más fuerte en la integración con lo digital, debido a que La Casa Spotify reunió durante tres días a artistas que hoy marcan la conversación cultural, en una experiencia que cerró con un LIVE de Juliana Velásquez. Más de mil personas conectadas de forma simultánea, con un 25% por encima del engagement promedio regional, y más de 7.8 mil resultados digitales directos reflejan la capacidad de la campaña para movilizar audiencias de manera efectiva.

Más allá de las cifras, el cierre de esta edición confirma que Colombia está operando al nivel de los mercados más grandes, con ejecuciones que no solo generan visibilidad, sino que construyen conversación y relevancia en torno al papel de las mujeres en la industria musical.

“En un mercado saturado de mensajes, nuestro compromiso con EQUAL Colombia fue mucho más que comprar espacios, ya que se enfocó en instalar un legado cultural. Logramos que la tecnología y la pasión de mujeres poderosas convergieran en un ecosistema donde la innovación OOH y la conexión emocional con la Gen Z dictaron el ritmo del cambio. Con ‘Mujeres a Todo Volumen’, no solo ocupamos las calles; simplificamos la fuerza de quienes están redefiniendo el mañana, demostrando que en OneVibe, la equidad es el ala de nuestra estrategia”, comentó Lina Caviativa, Business Lead.

Con este cierre, Spotify EQUAL reafirma su compromiso con la equidad en la industria musical, mientras Colombia se consolida como un mercado capaz de ejecutar campañas con impacto cultural real y estándares de clase mundial.

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