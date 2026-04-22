Festival Vallenato 2026: crecen 55% las búsquedas a Valledupar impulsadas por el evento

El evento impulsa la demanda hacia la ciudad y consolida una tendencia de viajes vinculados a espectáculos y experiencias culturales.

Del 25 de abril al 2 de mayo, Valledupar será sede de la edición 59° del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. En este contexto, la ciudad se posiciona como un destino relevante para los viajeros que priorizan experiencias vinculadas a la música, la cultura y la identidad local.

Según datos de Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, las búsquedas hacia Valledupar para las fechas del evento crecieron un 55% frente al mes anterior, reflejando que el Festival Vallenato ha trascendido el impacto regional para convertirse en un destino de deseo para los viajeros colombianos, donde la tradición del Caribe es el principal protagonista del viaje.

“Eventos como el Festival Vallenato se consolidan como un motor del turismo de experiencias. Vemos que los viajeros no solo buscan asistir a los conciertos, sino organizar un viaje completo alrededor del evento. En ese contexto, los paquetes, que combinan vuelo, alojamiento y otros servicios, son cada vez más elegidos, ya que permiten optimizar la planificación y acceder a ahorros de hasta un 30%”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

Cómo aprovechar el destino más allá del festival

Además de la agenda musical, Valledupar ofrece una variedad de experiencias que complementan el viaje:

Circuito cultural: Un imperdible es visitar la Casa Beto Murgas (Museo del Acordeón), un lugar que narra la evolución del instrumento icónico de la región. Asimismo, la Plaza Alfonso López es el corazón folclórico de la ciudad. Un escenario legendario donde históricamente se corona al Rey Vallenato y se siente la verdadera esencia de la competencia.

Espacios naturales: Para equilibrar la intensidad de la fiesta, el Río Guatapurí y el Balneario Hurtado se posicionan como los principales puntos de descanso. No sólo ofrecen frescura en el clima cálido de la ciudad, sino que son el punto de encuentro perfecto para disfrutar de la gastronomía local, como el sancocho y las arepas de queso.

Vistas de la ciudad: El Cerro de Santo Ecce Homo es la parada obligatoria para los amantes de las panorámicas. Desde allí, los viajeros pueden contemplar cómo la ciudad se extiende entre la música y el valle, ofreciendo un momento de serenidad y una de las mejores postales del destino.

Escapadas cercanas: Para quienes desean extender la aventura, la cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta permite contrastar el ritmo de la fiesta con la majestuosidad de la naturaleza. Es una opción ideal para alquilar un vehículo y explorar los alrededores, transformando el viaje en una experiencia de bienestar y descubrimiento.

En este escenario, Despegar continúa acompañando esta evolución del turismo, donde los viajes se construyen en torno a experiencias concretas. A través de soluciones como los paquetes, la compañía busca simplificar la planificación y acercar a más viajeros a este tipo de eventos, permitiéndoles organizar su viaje de forma más eficiente y enfocarse en lo más importante: vivir el destino.

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