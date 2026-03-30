Polet y Vogue presentan la primera alianza en Colombia entre heladería y cosmética

Dicen que los mejores antojos de la vida se disfrutan más cuando se comparten. Bajo esta premisa, Nutresa desde la emblemática marca Polet de su división de helados anuncia una nueva colaboración.

En esta oportunidad se une Polet, la marca de helados premium con más de 30 años en el mercado colombiano, y Vogue, la marca de maquillaje del Grupo L’Oréal. Esta colaboración es “Antojo” una edición limitada que celebra esos pequeños momentos de placer diario que toda mujer busca: desde saborear un helado premium hasta el ritual de consentirse con una manicura impecable.

Esta alianza presenta la nueva colección de esmaltes Vogue Efecto Gel, con 6 tonos exclusivos (Mocha, Cacao, Sensación, Placer, Avellana y Rosé) inspirados en los indulgentes sabores de Polet. La propuesta busca que el "máximo placer" de un helado trascienda el paladar y se convierta en una experiencia de estilo y color, con un acabado profesional que acompaña el ritmo de la mujer actual.

“Esta colaboración es una evolución de Polet hacia una marca mucho más cercana, que capitaliza nuevos momentos de consumo, fortaleciendo la conexión con el consumidor a través de nuevas experiencias enmarcadas en el máximo placer. Para las mujeres, es necesario tener espacios para consentirse. Es en esos momentos donde Polet y Vogue se vuelven relevantes. Con esta alianza buscamos mantener los resultados excepcionales que venimos teniendo con Polet desde el año pasado creciendo a ritmos del 30%” menciona Mario Niño, Presidente del negocio de Helados de Nutresa.

El insight de la campaña nace de una realidad sencilla: las mujeres de hoy buscan pausas auténticas en su rutina. Ya sea disfrutando del placer de una Polet o estrenando un tono de esmalte que las haga sentir únicas, la colección “Antojo” está diseñada para elevar esos instantes. Al fusionar el deleite sensorial del helado con la variedad de colores de Vogue, ambas marcas establecen un nuevo estándar de experiencias memorables en Colombia.

Esta estrategia permite a Polet y Vogue conectar emocionalmente con una audiencia joven que valora el diseño, la complicidad entre amigas y, sobre todo, el placer sin concesiones.

Este hito refuerza el compromiso innegociable con la calidad que define el equity de las marcas de Grupo Nutresa. Al ejecutar este cross-category entre Polet y un referente de maquillaje como Vogue, se confirma que la excelencia colombiana tiene una vocación de cultura global capaz de permear el estilo de vida del consumidor. Esta apuesta estratégica trasciende el producto para conquistar nuevas categorías y demuestra una evolución de portafolio que genera impacto positivo, a través de marcas que inspiran confianza y relevancia en mercados altamente competitivos.

La colección “Antojo” muestra como una marca hoy debe tener la capacidad para integrarse de forma natural en el día a día de las personas. Al final, Polet y Vogue logran algo simple pero potente: elevar un momento cotidiano en un momento de máximo placer.

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