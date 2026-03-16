Clemont se une al equipo de baloncesto del cantante Ryan Castro para impulsar la moda urbana

El equipo llega a esta alianza tras coronarse campeón de la Liga Profesional de Baloncesto 2025 con un marcador de 81-69 frente a Cimarrones del Chocó. Además, se consolidó como el primer club colombiano en avanzar por segunda vez consecutiva a los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas.

En los últimos años, el interés de los colombianos por el baloncesto ha venido creciendo, tanto por los aficionados como por las empresas que buscan apoyar y apostar por este deporte en el país. Recientemente, Clemont anunció su alianza con Paisas Basketball, el equipo fundado por el reguetonero colombiano, Ryan Castro. La colaboración busca proyectar una nueva tendencia en torno al deporte, el wellness y la cultura urbana.

Esta alianza se enmarca en medio del fortalecimiento del baloncesto profesional en Colombia, impulsado por el aumento de audiencias, la inversión privada en equipos emergentes y la consolidación de equipos deportivos con proyección internacional. Paisas Basketball ha sido uno de los protagonistas de este crecimiento, ya que el equipo se convirtió en el primer club colombiano en clasificar por segunda vez consecutiva a los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas, el torneo más importante de la región.

Además, el equipo viene de coronarse campeón de la temporada 2025 de la Liga Profesional de Baloncesto tras vencer 81-69 a Cimarrones del Chocó y cerrar la serie final con un 3-0, alcanzando el primer bicampeonato departamental en la historia del baloncesto colombiano.

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, explica que el deporte se ha convertido en una plataforma para conectar con las audiencias desde otra perspectiva del bienestar. Señala que, más allá de la competencia, el baloncesto hoy representa un espacio de construcción cultural, identidad colectiva y crecimiento integral, físico, mental y emocional, pilares que han guiado la filosofía de la marca desde sus inicios.

“Decidimos convertirnos en patrocinadores oficiales de Paisas Basketball con el propósito de apoyar el deporte nacional y el crecimiento de nuevos talentos. Esta colaboración refleja la evolución de la cultura urbana en Colombia, impulsa el talento local y nos permite transmitir un mensaje de superación que trasciende la competencia deportiva. Acompañaremos a los jugadores en los encuentros más determinantes del torneo y en sus apariciones internacionales. Estaremos presentes en cada escenario donde los integrantes del equipo quieran destacar con una estética icónica, llevando siempre el respaldo simbólico de nuestros amuletos”, puntualiza

En el lanzamiento del torneo, los jugadores de Paisas Basketball lucieron piezas exclusivas de la marca, marcando el inicio oficial de la alianza entre ambas partes. En el primer partido de la liga, el equipo ingresó al coliseo portando los “amuletos” de la marca, un gesto inspirado en rituales de entrada popularizados en la NBA y que se convirtió en una declaración de estilo y carácter frente a la afición.

La propuesta streetwear de esta marca antioqueña se articula con la identidad del equipo, que combina influencias globales con talento local. La llegada de jugadores extranjeros ha reforzado esta estética híbrida que hoy caracteriza a Paisas, consolidando un sello visual que trasciende lo deportivo. La marca acompañará al club en los encuentros decisivos y en sus presentaciones internacionales, con el propósito de fortalecer su presencia en escenarios de alto impacto.

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