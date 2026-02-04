miércoles, febrero 04, 2026

INICIO

OPINIÓN

SHELLEY PURSELL

¿2026 y aún seguimos hablando de desalineación entre marketing y ventas?

Opinión

¿2026 y aún seguimos hablando de desalineación entre marketing y ventas?

Shelley Pursell
DE ESTE AUTOR

Hay una frase que se repite con frecuencia en las empresas: “Sentimos que estamos haciendo mucho, pero avanzando poco”. No suele decirse con frustración, sino con una mezcla de cansancio y resignación. Campañas activas, equipo ocupado, pipeline en movimiento y aún así, el crecimiento no despega.

Durante mucho tiempo asumimos que la explicación estaba fuera: el mercado, la competencia, el contexto económico. Pero cuando uno se detiene a escuchar con atención lo que pasa dentro de las organizaciones, aparece una verdad incómoda: el problema no es el esfuerzo sino la forma en la que seguimos trabajando.

Un análisis reciente de HubSpot, basado en 3.000 llamadas telefónicas reales con empresas de Latinoamérica, confirma algo que ya muchos intuían. Marketing y ventas están presentes casi todo el tiempo en la conversación sobre crecimiento, pero sólo en cuatro de cada diez casos aparecen realmente juntas. El resto del tiempo, cada área explica el problema desde su propia orilla, con sus propios números y sus propias urgencias.

Y cuando los problemas se piensan por separado, se intentan resolver por separado y esto es, sin duda alguna, un error.

Mientras esto ocurre, el comprador cambió. Hoy llega a la conversación informado, investiga solo, compara, lee reseñas, pregunta a su red y cada vez más usa la inteligencia artificial para filtrar información antes de decidir si vale la pena comprar o no un producto o servicio. Cuando finalmente decide comprar, no quiere fricción ni repetir lo que ya dijo y sentir que está entrando a un sistema lento.

El choque ocurre ahí. El comprador no ve dos áreas, ve una sola experiencia.

Por dentro, muchas compañías siguen operando con procesos manuales, herramientas que no se hablan entre sí y una visión fragmentada del recorrido del cliente. Marketing genera leads, ventas persigue oportunidades y nadie ve el panorama completo. No porque no quieran, sino porque su filosofía de trabajo y las herramientas que usan no lo permiten.

En las conversaciones analizadas por HubSpot, el patrón se repite. Equipos que pasan demasiado tiempo copiando y pegando información, armando reportes o reconstruyendo el contexto de un lead minutos antes de una llamada. De hecho, más del 60 % de las empresas mencionan los procesos manuales como uno de los principales frenos. No es falta de talento, es desgaste operativo.

En este punto, la Inteligencia artificial suele aparecer como la gran promesa. Pero el estudio deja claro algo importante: la IA no compensa procesos rotos. Si los datos están dispersos, si no hay una definición compartida de qué es un lead calificado o si marketing y ventas no tienen el mismo norte la automatización sólo acelera el desorden.

La verdadera oportunidad está en otro lugar. En usar tecnología, incluida la IA, para eliminar fricción, no para maquillarla. Para reducir trabajo manual en los puntos críticos del funnel, unificar la historia del cliente en un solo lugar y tomar decisiones basadas en métricas compartidas, no en percepciones aisladas.

La pregunta relevante para las empresas no es qué tan avanzada es la tecnología que usamos, sino qué tan alineada está la forma en la que trabajamos.

También le puede interesar: Un nuevo liderazgo creativo toma forma en GUT Bogotá

TAGS
columna de opinión

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

OPINIÓN
VER TODO
Miguel Dallos
Miguel Dallos
Head of Planning Proximity, BBDO.
VER AUTOR

¿Y si la curiosidad es lo único que nos queda?

julio 7, 2025
Leonardo
Leonardo Ortegón Cortázar
Docente de Marketing y Branding del Politécnico Grancolombiano
VER AUTOR

El verde también se compra

julio 4, 2025
Carolina Mejía
Carolina Mejía
Chief Srategy Officer de VML Colombia
VER AUTOR

Alinearse con los ciclos de nuestra vida y de las compañías

julio 3, 2025
Camilo Herrera
Camilo Herrera
Fundador de RADDAR
VER AUTOR

Pereza

julio 3, 2025

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
febrero
Evento virtual

Webinar: Video marketing 2026: cómo la IA Generativa está redefiniendo el ROI

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las marcas crean.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Digital

Comunicación

Gente

Consumidor