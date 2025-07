Colombiamoda 2025: la gran vitrina de la moda Latinoamericana

Con más de 600 marcas participantes y la expectativa de recibir a 12,000 compradores nacionales e internacionales, el evento se consolida como plataforma clave para la industria de la moda colombiana.

Este año, Colombiamoda trasciende el formato tradicional de feria para convertirse en un verdadero circuito creativo que ocupará más de 30 locaciones emblemáticas de Medellín. Desde Parques del Río hasta el Museo de Antioquia, la ciudad entera se transformará en un escenario vivo donde convergerán moda, cultura, sostenibilidad y conocimiento. La programación incluirá 25 pasarelas, 50 espacios académicos y más de 100 actividades distribuidas por toda la ciudad.

Franklin Ramos, reconocido stylist y experto en tendencias, adelantó durante el evento de lanzamiento de los patrocinadores de styling, Atenea y Recamier, las cuatro tendencias clave en styling que marcarán la pauta este año: 1. "Avatares" explorará la intersección entre moda y tecnología digital; 2. Sirenas urbanas" reinterpretará la elegancia nocturna con toques de jazz; 3. "Herencia moderna" rendirá tributo a nuestras raíces ancestrales y 4. "Retro revival" traerá de vuelta la estética disco de los 70. Estos conceptos se materializarán en las colecciones que desfilarán en las principales pasarelas.

Entre los desfiles más esperados destaca la pasarela de apertura que se hizo el 28 de julio de la marca Agua Bendita, que regresó a Colombiamoda después de una década. El martes 29, Alirio-Temporada de Sol de La Petite Morte inaugurará oficilamente Colombiamoda. Luego, Piscis by Toscano presentará su propuesta en Parques del Río bajo la dirección creativa de Franklin Ramos. Ese mismo día, Arkitect y Leal Daccarett unirán fuerzas en una colaboración especial. El miércoles 30 será el turno de OFFCORSS y Chevignon, este último con una propuesta inspirada en el heritage texano.

La jornada del jueves 31 promete cerrar con broche de oro con el desfile de PINK FILOSOFY y la esperada presentación de Julia y Renata. Otras marcas que harán presencia incluyen Sea Salt, que presentará su colaboración con Socarrás en el Palacio de la Cultura, y Alado, que mostrará su colección en Parques del Río. Las universidades también tendrán su espacio, con propuestas de la UPB, Colegiatura y Universidad de Medellín.

La sostenibilidad ocupará un lugar protagónico en esta edición. En La Caja de Madera se instalará el Mercado de Moda Circular, una iniciativa en alianza con Coca-Cola que reunirá a marcas con prácticas ecoamigables. Además, se presentará la primera Biblioteca de Materiales Sostenibles, un espacio donde los diseñadores podrán conocer alternativas responsables para sus producciones.

El componente académico contará con más de 50 conferencias y talleres impartidos por expertos de diez países. Temas como inteligencia artificial aplicada al diseño, economía circular y nuevas estrategias de retail digital estarán en la agenda. Por primera vez, se incluirá la carrera Run the Runway, un evento deportivo que recorrerá distintos puntos de la ciudad.

En el ámbito comercial, la feria reunirá a compradores de Estados Unidos, Europa y Asia, con especial énfasis en el mercado estadounidense, que representa el 31% de las exportaciones colombianas de moda. Según Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, el reto está en posicionar a Colombia como proveedor de moda con valor agregado frente a la competencia asiática.

Para los visitantes, las entradas están disponibles en dos modalidades: precio general desde julio por $320.000 COP, y un descuento especial para estudiantes a $90.000 COP.

Más allá de los números y las cifras, Colombiamoda representa una vitrina fundamental para la industria textil colombiana en un momento crucial. Con empresas históricas enfrentando desafíos y nuevas marcas emergiendo con fuerza, el evento se convierte en un termómetro del estado del sector y una plataforma para proyectar su futuro.

La importancia de Colombiamoda trasciende lo comercial. Es un espacio donde se reafirma la identidad cultural a través de la moda, donde los oficios ancestrales dialogan con las últimas tecnologías, y donde Medellín demuestra una vez más por qué es considerada una de las capitales creativas de la región.

Un actor clave no solo para el evento, al ser el organizador, sino para la moda en Colombia es Inexmoda, organización colombiana sin ánimo de lucro que promueve la industria de la moda, el diseño y los textiles en el país y en América Latina. Su objetivo principal es impulsar la competitividad y la internacionalización de las empresas del sector a través de ferias, eventos, capacitaciones y estrategias de negocio.

En un mundo donde la moda rápida domina el mercado, Colombiamoda 2025 se erige como bastión de la autenticidad, la calidad y el diseño con propósito. No es solo un evento de negocios, sino una celebración del talento colombiano y su capacidad para marcar tendencia en el escenario global.

Con una programación que combina lo mejor de la moda comercial y el diseño de autor, pasarelas espectaculares y contenido de valor, Colombiamoda 2025 promete ser un punto de inflexión para la industria. Un espacio donde el sistema moda colombiano demostrará su resiliencia, creatividad y capacidad de reinvención frente a los desafíos del mercado global.

Conoce parte de la programación de Colombiamoda 2025:

Lunes 28 de Julio

8:00 p.m.

PASARELA INAUGURAL AGUA BENDITA + AGUA BY AGUA BENDITA

Plaza Botero *con invitación

Martes 29 de Julio

10:00 a.m.

Piscis Toscano y Franklin Ramos

Parques del Río *con invitación

12:00 p.m.

Alirio Temporada de Sol de La Petit Mort

Plaza Mayor *con invitación

1:30 p.m.

Non StopSaudade de Vóce x Mayorga

Plaza Mayor *con invitación

3:00 p.m.

Pasarela diseño + talentoUPB

Plaza Mayor *con invitación

4:00 p.m.

Taller 5

Parques del Río *con invitación

6:00 p.m.

Pasarela Distrito de Medellín x Sol y Neptuno

Plaza Mayor *con invitación

6:00 p.m.

Único x Atlético Nacional

Parques del Río *con invitación

7:00 p.m.

The Calling El futuro no llega, se llama Pilatos

Click Clack *con invitación

8:00 p.m.

Preludio de Punto Blanco

Biblioteca de Belén *con invitación

9:00 p.m.

Arkitect x Leal Daccarett

*con invitación

Miércoles 30 de Julio

9:00 a.m.

Abelardo y Eloisa Lugó Lugó

Parques del Río *con invitación

11:00 a.m.

Go Rigo Go!

Parques del Río *con invitación

12:00 p.m.

Smile Makers de OFFCORSS

Plaza Mayor *con invitación

1:00 p.m.

Sena

Parques del Río *con invitación

1:30 p.m.

Non StopLyenzo x Stevan Valencia

Plaza Mayor *con invitación

3:00 p.m.

Inteligencia Consciencia Jóvenes Creadores Colegiatura Apoya: Sotexco

Plaza Mayor *con invitación

3:00 p.m.

Colectivo Vallecaucano

Parques del Río *con invitación

4:30 p.m.

Sinfornía Bajo el Sol Parchita x Bretaña

Plaza Mayor *con invitación

6:00 p.m.

Bahía María x Falabella

Plaza Mayor *con invitación

7:00 p.m.

La Mia Maniera de AMODOMIO. Apoyan: Fucsia y Jack Daniels

Plaza Mayor *con invitación

8:00 p.m.

Bronzini & Alado

Parques del Río *con invitación

9:00 p.m.

Heritage Revival Lands in Texas de Chevignon

*con invitación

Jueves 31 de Julio

10:00 a.m.

Flow

Parques del Río *con invitación

1:30 p.m.

Non Stop Ouzzo x Sinestesia

Plaza Mayor *con invitación

3:00 p.m.

Pasarela Futuros Regeneración de la U de Medellín

Plaza Mayor *con invitación

4:30 p.m.

Pasarela Alma x OrozcoAuraSS2025

Plaza Mayor *con invitación

5:00 p.m.

Nosotras x Flashy

Parques del Río *con invitación

6:00 p.m.

Les BohemiensPINK FILOSOFY

Plaza Mayor *con invitación

7:30 p.m.

Julia y Renata

Plaza Mayor *con invitación

8:30 p.m.

Sea Salt x Socarrás

Palacio de la Cultura *con invitación

10:00 p.m.

Hunting TrufflesY/OUT

