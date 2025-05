Después de 10 años Coca-Cola relanza su campaña “Comparte una Coca-Cola”

En un mundo dominado por las interacciones digitales, “Comparte una Coca-Cola” ofrece una forma tangible de celebrar las amistades y las conexiones interculturales. El relanzamiento incluye más nombres para elegir y la posibilidad de que los consumidores agreguen sus propios toques personales a través de una amplia selección de experiencias y activaciones que la marca ha preparado en América Latina. Los consumidores que no encuentran sus nombres en las botellas, pueden escanear el código QR (en el empaque) y acceder al hub digital de “Comparte una Coca-Cola”.

El relanzamiento tiene como objetivo animar a las personas a compartir botellas personalizadas de Coca-Cola como una expresión de aprecio por sus amigos, seres queridos y familiares, recordando que para generar conexiones es importante compartir. Los empaques llevan nombres y apodos, es por eso que la invitación de la marca es a que busquen los nombres o apodos de sus seres queridos, porque un pequeño gesto puede ser el inicio de una gran historia.

Al integrar experiencias digitales y momentos personalizados, Coca-Cola no sólo renueva esta icónica experiencia de marca, sino que también establece un nuevo estándar sobre cómo las marcas pueden interactuar de manera genuina con sus audiencias para construir ‘Top of Mind’ y ‘Top of Heart’. Como nativos digitales, la Generación Z adopta el intercambio online y las redes sociales pueden ser una gran herramienta para ayudar a fomentar las conexiones. El 56% de la Generación Z tiene amigos que sólo han conocido online y nunca en persona, gracias a la comodidad de los métodos digitales para conocer y conectar con nuevas personas*. Sin embargo, estas interacciones pueden ser momentáneas y, por lo tanto, se persiste la voluntad de establecer conexiones que elevan las amistades y construyen recuerdos duraderos.

“La icónica campaña “Comparte una Coca-Cola” ha regresado a nivel global, celebrando la magia de verdad que surge cuando las personas se conectan. No se trata sólo de ‘me gustas’ y ‘compartir’, sino de momentos del mundo real, amplificados. Prepárense para una nueva dimensión de compartir, con nuevas experiencias y maneras de despertar la felicidad. Incorporamos nuevos canales y experiencias a esta campaña para ayudar a las personas a fortalecer sus amistades a través de momentos reales y genuinos del día a día”, afirmó Maria Teresa Pérez, directora de marketing para Coca-Cola Colombia y Venezuela.

Para celebrar el relanzamiento, Coca-Cola ha preparado una serie de actividades y activaciones en 36 países de Latinoamérica. En Colombia, se contará con una experiencia digital exclusiva con Google que les permitirá encontrar los puntos de personalización más cercanos, para facilitar la participación en la experiencia, convirtiendo la búsqueda en una actividad exploratoria.

Los puntos de personalización estarán ubicados durante dos meses, en Bogotá, Medellín y Barranquilla, y los consumidores tendrán la posibilidad de personalizar botellas de Coca-Cola Zero con sus nombres, los de sus amigos o familiares. La dinámica, disponible en diferentes puntos físicos por ciudad, busca generar espacios de encuentro e interacción alrededor de un producto que ha acompañado a los colombianos durante generaciones. Los interesados podrán acercarse, adquirir una botella y, mediante un proceso sencillo con código QR, recibir su etiqueta personalizada en minutos.

Además, bajo la filosofía ‘Magia de Verdad’ de Coca-Cola, que destaca la alegría y la conexión que surge cuando las personas se unen. Se contará con iniciativas como: otra versión divertida de la experiencia Bottle Hunt, donde los consumidores pueden descubrir un universo de tocayos y conectar con personas que comparten sus intereses a través de la plataforma Google Shared Names.

Por otro lado, en alianza con KOAJ, lanzaron una colección exclusiva inspirada en la campaña. La colección incluye ocho prendas para hombre y mujer en todas las tiendas del país. Adicional en tiendas seleccionadas de la marca en Bogotá, Medellín y Barranquilla, los consumidores podrán personalizar prendas como chaquetas de jean con pines y parches especiales de la campaña. Mientras que con McDonald’s Colombia, del 19 de mayo al 10 de junio, las personas podrán encontrar vasos coleccionables de la edición limitada de la Cajita Familiar en todos los AutoMac. Estos vasos reaccionan con la temperatura, y durante este periodo Coca-Cola espera entregar un total de 8,100 vasos coleccionables.

Como parte de la campaña, se incluirán colaboraciones inéditas entre artistas que, a través de nuevas canciones, videos exclusivos y contenidos detrás de escena, celebrarán el poder de compartir momentos únicos. El primer lanzamiento estuvo a cargo de Nathy Peluso y Pabllo Vittar y próximamente se sumará la artista Ela Taubert, quien a través de su contenido en redes sociales mostrará cómo pequeños gestos pueden convertirse en grandes recuerdos, celebrando encuentros auténticos con amigos, familia y seguidores.

Por último y no menos importante, diez camiones de Coca-Cola se transformarán en un homenaje a sus conductores, llevando sus nombres y frases que reflejan su esencia. La iniciativa reconoce su labor y el lazo que crean entre la marca y las personas. Estos vehículos recorrerán Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

También le puede interesar: Los premios PRODU regresan con su novena edición