Conozca los Shortlist global de Gerety Awards 2025

Año tras año, los Gerety Awards reúnen a un jurado para seleccionar lo mejor de la publicidad. Cabe destacar que este nombre es en honor a Frances Gerety, la redactora publicitaria que en 1948 acuñó el lema “Un diamante es para siempre”.

Su diferenciador, se enfoca en celebrar sus sesiones en todo el mundo, con jurados ejecutivos internacionales conformado por líderes de agencias y marcas. Cabe destacar, que se aliaron con la organización británica Funny Women para conformar un jurado exclusivo en la categoría Humor. Esta colaboración busca reconocer lo mejor de la publicidad que hace reír, con una perspectiva diversa e inclusiva.

En esta ocasión, ya se anunció el shortlist 2025 para Gerety Awards donde Undeleted para Dove, Senna's Cut para Netflix, Madrísimo para Marías, Codes for Inclusion para Techo & Google, Lomiteros After Hours para Burger King y Dancing Washers para Whirlpool son algunas de las campañas de agencias de LATAM que aparecen en la shortlist de este año.

“Fue un placer juzgar ideas junto a este grupo de mujeres increíbles. Poder opinar, escuchar y revisar nuestras propias decisiones para que el shortlist no dejara afuera ninguna pieza de las que no pueden no estar, ni dejar adentro, alguna que tal vez había pasado de casualidad. Gracias a todas y a Gerety por convocarnos” comentó, Celeste Dalairac, ECD de Isla presidió el jurado ejecutivo de LATAM.

Algunos de los datos relevantes que deja este listado de los finalistas encontramos que:

Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia son los países con más trabajos en la shortlist.

VML es la network con mayor cantidad de campañas en la shortlist.

Kazakhstan, Paraguay y Croacia hacen su debut entre los finalistas de Gerety.

Art Direction es la subcategoría dentro de Craft con la mayor cantidad de trabajos finalistas que incluyen campañas como Unwrap The Summer, Connecting Europe e In Hot Water.

La campaña que aparece más veces en shortlist es Dancing Washers para Whirlpool de VML México.

Ya con estos datos y con el listado final, ahora el turno será del Grand Jury de elegir a los ganadores que serán anunciados el próximo 2 de septiembre de este año donde se conocerán a los poseedores de los metales Bronze, Silver, Gold, y Grand Prix, junto con la Network y Agencia Global del año.

Los paneles Gerety Jury Insights se llevarán a cabo esta semana de junio con la participación de parte del jurado ejecutivo global para comentar sus campañas favoritas y tendencias.

Haz clic en aquí para conocer todos los shortlist.

También le puede interesar: Así se vivió el Funds4impact Summit 2025