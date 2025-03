Innovación en movimiento: la visión emprendedora de Isaac Castejón

Isaac Castejón no es un emprendedor cualquiera. Desde muy joven, supo que su camino no sería el de un empleado tradicional. Con una mente inquieta y una visión clara, ha combinado mercadeo de contenidos, tecnología y startups.

Isaac Castejón –un referente en la intersección entre el mercadeo y la inteligencia artificial– ha construido un ecosistema empresarial que incluye a Castleberry Media y Newbrain, dos compañías que representan su visión de adaptación y actualización constante.

En una reveladora conversación, Castejón nos lleva por su trayectoria, desde sus primeros intentos empresariales en Venezuela hasta su consolidación como un líder innovador en los negocios digitales. Su historia no solo es inspiradora, sino también una guía para quienes buscan construir empresas sostenibles en un mercado en constante evolución.

Castejón nunca se imaginó trabajando para alguien más. Desde muy joven, supo que su camino sería el del emprendimiento. “Yo nunca he tenido un trabajo tradicional. Siempre le digo a mi esposa que, si me fuese a emplear ahora, creo que nadie me contrataría”, comenta con una sonrisa.

Sus primeros intentos empresariales surgieron en Venezuela, donde junto a dos amigos, creó Jaguar Images, una iniciativa para vender arte digital. Aunque el proyecto no despegó como esperaban, fue el inicio de una carrera marcada por la curiosidad y la resiliencia. Más tarde, Castejón incursionó en el sector de alimentos con una empresa dedicada a la comercialización de estevia, un endulzante natural que posicionó como líder en el mercado venezolano.

La crisis económica en Venezuela, sin embargo, lo llevó a replantear su futuro. “La empresa creció mucho, pero la situación del país nos obligó a venderla”, recuerda. Entonces, decidió mudarse a Colombia, donde comenzó un nuevo capítulo en su vida profesional.

En Colombia, Castejón y su esposa identificaron una oportunidad en el podcast y el mercadeo de contenidos. Lo que comenzó como un proyecto familiar para grabar podcasts de negocios, pronto se convirtió en Castleberry, una agencia especializada en la creación de contenidos basados en data.

“Nos dimos cuenta de que la producción de contenido no era suficiente. Necesitábamos entender a la audiencia”, explica. Así, Castleberry adoptó herramientas de inteligencia artificial, como Watson, de IBM, para analizar datos y crear estrategias de contenido más efectivas.

Hoy, Castleberry se enfoca en la creación de contenidos y la generación de prospectos, a través de estrategias de mercadeo digital. “Usamos contenido para atraer clientes potenciales y nutrirlos con información relevante”, resume Castejón. Este enfoque ha permitido a la agencia diferenciarse en un mercado cada vez más competido.

Con Castleberry consolidada, Castejón decidió dar un paso más allá y fundar Newbrain, un estudio de startups enfocado en el sector B2B y la inteligencia artificial. “Queremos lanzar cinco compañías al año, todas basadas en tecnología y enfocadas en resolver problemas reales”, declara.

Uno de los proyectos más destacados de NewBrain es el desarrollo de influenciadores virtuales para el segmento B2B. “Estamos explorando cómo la inteligencia artificial puede transformar la manera en que las empresas se comunican con sus audiencias”, sostiene Castejón.

Newbrain, además, busca atraer a emprendedores con experiencia y les ofrece la oportunidad de liderar startups con un menor nivel de riesgo. “Queremos que personas con familias y responsabilidades puedan emprender sin tener que renunciar a su estabilidad”, puntualiza.

A propósito de lo que ha afirmado el presidente colombiano Gustavo Petro, tanto en Naciones Unidas como en la COP16, sobre los peligros de la Inteligencia Artificial para los humanos, Castejón cree –sin duda alguna– que esta tecnología no es una amenaza, sino una herramienta que puede potenciar la productividad y la innovación.

“Los agentes de IA van a transformar el modo en que trabajamos. Una agencia de mercadeo que hoy cuenta con diez o veinte personas, mañana tendrá solo cuatro y agentes de IA harán los demás procesos”, asegura. En Castleberry, ya utilizan agentes de IA para automatizar tareas repetitivas, como la creación de reportes y la investigación de mercados.

“En el futuro, los equipos de mercadeo serán más pequeños, pero mucho más eficientes”, predice Castejón. Sin embargo, advierte que el pensamiento crítico y la creatividad seguirán siendo esenciales. “La IA puede hacer muchas cosas, pero necesita de humanos que la guíen y supervisen”.

Un agente de inteligencia artificial es un programa de software con la capacidad de interactuar con el entorno, recoger datos, analizarlos y utilizarlos para desarrollar tareas definidas de forma autónoma para cumplir ciertos objetivos.

La IA agente varía en complejidad dependiendo de quién la cree y la programe. Los seres humanos que crean las IA agentes son quienes las programan y establecen los objetivos, pero cada agente de IA elige de forma independiente las acciones más eficientes para alcanzar los objetivos. En este sentido, es una IA avanzada que se involucra realmente en los procesos de cada usuario, según su necesidad.

Isaac Castejón es un firme creyente en la importancia de la innovación y la adaptación. “El mercado cambia constantemente, y nosotros debemos estar listos para surfear esas olas”, manifiesta. Para él, el éxito no se trata solo de tener una buena idea, sino de ejecutarla de manera eficiente y estar dispuesto a pivotar cuando sea necesario.

Con Castleberry y Newbrain, Castejón ha demostrado que es posible construir empresas sostenibles en un mundo en constante evolución. Su historia es un recordatorio de que, en los negocios, la clave está en mantenerse en movimiento, innovar y nunca dejar de aprender.

