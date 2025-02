Shakira: La estrategia detrás de un ícono global que redefine el marketing

Su reciente victoria en los Grammy Awards 2025, donde se llevó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino, es solo una muestra más de su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en una industria que cambia a velocidad vertiginosa. Pero, ¿Qué hay detrás de su éxito? ¿Cómo ha logrado Shakira no solo sobrevivir, sino dominar el panorama musical durante más de tres décadas? La respuesta está en su talento, enfoque único del marketing y su habilidad para conectar con audiencias de todo el mundo.

La autenticidad como sello

Shakira no tiene la voz más potente ni el rango vocal más amplio, pero su sonido es inconfundible, memorable. Su voz, con ese característico vibrato y tono rasgado, se ha convertido en su marca registrada. En lugar de intentar encajar en un molde preestablecido, la barranquillera abrazó su singularidad y la convirtió en su mayor fortaleza. Su famoso “lero lo le lo le” no solo es un recurso musical; es un símbolo de autenticidad que ha trascendido fronteras.

Para las marcas, la lección es clara: no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y de crear un sello personal. En un mundo saturado de opciones, lo que realmente captura la atención es aquello que es genuino y diferente.

El poder del storytelling emocional

Las letras de Shakira no son simples canciones; son historias que hablan de amor, desamor, empoderamiento y superación. En temas como "Antología", la artista colombiana explora el amor con una profundidad poética que resuena en millones de personas. “Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo”, canta, encapsulando la esencia de una relación en pocas palabras. Así mismo, en su sesión con Bizarrap, la cantante muestra una ruptura como lo que es: cruda, dolorosa y con diferentes etapas; "Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión", afirma Shakira, apelando a un sentimiento que todos han vivido, la decepción amorosa.

Este talento para contar historias no solo ha emocionado a su audiencia, sino que también ha construido un puente entre culturas. Shakira no canta en español, inglés o árabe; canta en el lenguaje universal de las emociones. Para las marcas, esto es una lección invaluable: el storytelling emocional es una herramienta poderosa para conectar con el público .

Reinvención constante: La clave de la longevidad

Shakira no le tiene miedo al cambio. Desde sus inicios en el rock con Pies Descalzos hasta su incursión en el reggaetón con La Tortura, la artista ha demostrado una capacidad única para reinventarse. Su habilidad para adaptarse a las tendencias sin perder su esencia es un ejemplo para cualquier marca que busque mantenerse relevante en un mercado competitivo.

En un mundo donde lo que hoy es tendencia mañana puede ser obsoleto, la reinvención no es una opción, sino una necesidad. Shakira lo sabe y lo aplica a la perfección.

Colaboraciones estratégicas

Shakira no solo colabora con otros artistas; crea alianzas que expanden su alcance. Desde Beyoncé en Beautiful Liar hasta Rihanna en Can’t Remember to Forget You , cada colaboración ha sido una masterclass en expansión de marca. Estas asociaciones no solo la mantienen relevante, sino que también la introducen a nuevas audiencias.

Para las empresas, el mensaje es: las colaboraciones estratégicas pueden abrir puertas a mercados inexplorados .

Diversificación: Más allá de la música

Shakira no se limita a la música. Su línea de perfumes S by Shakira , sus apariciones en películas como Love in the Time of Cholera y campañas de lujo con Burberry son prueba de su visión como empresaria. Además, su dominio de plataformas como TikTok le ha permitido conectar con una audiencia más joven, manteniendo su marca fresca y actual.

La lección aquí es: la diversificación es clave para el crecimiento .

Conciencia social: Cero Green o Socialwashing

La loba no solo habla de problemas sociales; actúa. Su álbum ¿Dónde Están los Ladrones? es una crítica mordaz a la corrupción, mientras que su Fundación Pies Descalzos ha transformado la vida de miles de niños en Colombia. En un mundo donde los consumidores exigen autenticidad y acción, Shakira demuestra que las marcas no pueden darse el lujo de permanecer en silencio.

Un ejemplo claro es el anunció que hizo a través de sus redes sociales esta semana: La construcción de un nuevo colegio en Tibú, Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia debido a los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. Este proyecto, liderado por Pies Descalzos, contará con el apoyo de aliados como Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación. busca mejorar las oportunidades en la región

“La educación cambia vidas, y por eso seguimos construyendo futuro. Ahora en Tibú, junto a Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación y más aliados, hacemos realidad un nuevo colegio para que más niños y niñas en medio de su situación tan difícil y extrema en el Catatumbo tengan acceso a una educación de calidad”, expresó la artista. Además, Shakira aseguró que el proyecto estará listo en pocos meses, reafirmando su compromiso con la transformación social a través de la educación en las regiones más vulnerables del país.

Celebrar los orígenes

A pesar de su éxito global, Shakira nunca ha olvidado sus raíces. Su herencia colombiana y libanesa está presente en su música, desde los ritmos árabes de "Ojos Así" hasta la línea “Let me see you move like you come from Colombia” en "Hips Don’t Lie". En su más reciente sencillo, "Soltera", colabora exclusivamente con artistas latinas como Anitta, Danna Paola y Lele Pons, amplificando sus voces mientras celebra su identidad.

Lo que pueden aprender los marketeros de esto es que los orígenes son una fortaleza, no una limitación .

Legado

Shakira no es solo una artista; es una marca que trasciende fronteras. Su carrera es un testimonio del poder de entender qué inspira a las personas, cuáles son su miedos, ilusiones, sueños y crear narrativas constantes a partir de ahí.

Mientras sigue evolucionando, es el recuerdo vivo de que la autenticidad, la innovación y la conexión son y siempre serán las claves para dejar huella

