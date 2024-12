System of a Down regresa a Colombia

System of A Down, presentó este 16 de noviembre su gira latinoamericana 'Wake Up! South America Stadium Tour', este tour, estará dedicado especialmente a estadios de América del Sur. El nombre de la gira hace referencia al inicio de la famosa canción "Chop Suey!", la cual ha alcanzado más de mil millones de reproducciones en Spotify y mil millones de vistas en YouTube.

Cabe destacar que este evento cuenta con el apoyo de Banco Falabella, cuya tarjeta está habilitada para la preventa, y es producido por BreakfastLive.

Información sobre entradas

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales de Tuboleta, con las siguientes etapas de venta:

Preventa Fans: del 17 de diciembre a las 10:00 a.m. al 19 de diciembre a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Preventa Banco Falabella: misma duración que la preventa Fans, exclusiva para clientes de esta entidad.

Venta al público general: a partir del 19 de diciembre a las 10:00 a.m. Cada transacción permitirá adquirir hasta cuatro entradas.

La localidad especial para menores de edad estará ubicada en los sectores 1 y 2, y podrán ingresar jóvenes a partir de los 14 años, siempre acompañados de un adulto en la misma localidad.

También le puede interesar: Luzia Adviento, la IA que le acompaña en la planificación de esta Navidad