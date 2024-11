Aeropuerto internacional “El Rosado”

El pasado mes de octubre, Opain, encargado en la administración del Aeropuerto El Dorado, decidió crear una campaña en torno a la concientización y prevención del cáncer de mama.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

El 16 de octubre se celebra en todo el mundo el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que actualmente es el responsable de acabar con la vidas de miles de mujeres y hombres en Colombia. Lo revelador es que según las entidades médicas encargadas, el 97% de los casos detectados a tiempo se han podido curar.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

Al entender que la pedagogía es un factor sustancial en la reducción de casos, el Aeropuerto Internacional el Dorado, que actualmente cuenta con más de 60 años de existencia, quiso aprovechar su amplia recordación para sumarse a la causa, a través de una campaña controversial, que aparentemente evidenciaba el cambio de nombre del aeropuerto a “El Rosado” al ser el color que identifica la lucha contra el cáncer de mama lograron generar rápidamente conversación a través del internet, noticias y redes sociales.

Ejecución: ¿cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Realizaron un montaje en el look and feel del aeropuerto, vistiendolo de color rosado y el cambio de nombre en la pagina web, redes sociales y pauta en medios tradicionales que ayudaban al voz a voz, por otro lado, dentro del aeropuerto cambiaron el color de las luces y las pantallas, colocaron carteles de autoexamen en el interior de los baños y sumado a eso se aliaron con la fundación Ámese, conformada por mujeres sobrevivientes para crear tropas que portaban un chaleco rosado y recorrian el aeropuerto para invitar, enseñar y realizar el examen de prevención a todos los pasajeros.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

Generar conversación para concientizar sobre el tema, porque así como lo mencionó Gigliola Valero, directora de comunicaciones y relacionamiento en Opain, en entrevista con P&M, “Esperamos que la gente entienda que no porque no le haya tocado a un familiar o a un ser cercano, no pueda ocurrir, el tema del cáncer es posible y la mejor forma de prevenirlo es a través de la pedagogía. Con esta campaña esperamos reducir los casos de muerte por cáncer de mama en el país”.

Resultados

En cifras globales, el objetivo de Opain era impactar el 20% de los tres millones de personas que visitan El Dorado cada mes y alcanzar la mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales, que a la fecha suman más de un millón. El año pasado se realizaron 75 exámenes de mama y este año fueron más de 100 mujeres inscritas que trabajan en las instalaciones del aeropuerto o viven en barrios cercanos.

Ficha técnica

Cliente: OPAIN - Aeropuerto El Dorado

CEO OPAIN: Natalí Leal

Directora de Comunicaciones y Relacionamiento Corporativo OPAIN: GiGliola Valero Fonseca

Jefe de Comunicaciones OPAIN: Natalia Pinto.

Agencia creativa: El Rey

