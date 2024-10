Conoce los ganadores de YouTube Works Awards 2024

Los YouTube Works Awards 2024, premió a las mentes y campañas que lograron innovar con creatividad y estrategia, para conectar con la audiencia y sacarle el mayor partido a una plataforma que desde hace más de una década ha revolucionado la forma de ver e interactuar con el contenido digital y el entretenimiento.

Este año los ganadores son:

Campaña Digital Inolvidable

Aleja lo tóxico de tu vida y de las pinturas

Premio Bronce

Marca: Corona

Agencia principal: DDB Colombia

Agencia Colaboradora: BPN

Nequi es Calle

Premio Bronce

Marca: Nequi

Agencia principal: Globant Gut

Agencia Colaboradora: ZING, OMD, CREAMOS, INFAME, ROAR

Oreo Navidad

Premio Plata

Marca: Mondelez

Agencia principal: Starcom

Agencia Colaboradora: Digitas

A Refrescar lo que somos

Premio Oro

Marca: Andina

Agencia principal: OMD

Agencia Colaboradora: Sancho BBDO

Campaña Ingeniosa

¿Qué comer con Brackets? - Odontología Láser

Premio Plata

Marca: Dalton Chisica

Agencia principal: DCH Agencia de Contenido

Agencia Colaboradora: Odontología Láser

La Campaña que mueve el Mundo

Desde los Orígenes

Premio Bronce

Marca: Bancolombia

Agencia principal: Globant Gut

Agencia Colaboradora: Sancho BBDO

Busquemos Juntos el Equilibrio

Premio Plata

Marca: Alpina

Agencia principal: Starcom Colombia

Agencia Colaboradora: Leo Burnett

Cuando hay entrega, hay sueños

Premio Bronce

Marca: Rappi

Agencia principal: Better by Betto LLC / Neón - In house Rappi

Agencia Colaboradora: Wood & Trees /Dattis / Buho / Latir

¿Dónde está el Baño?

Premio Oro

Marca: Kimberly - Clark

Agencia principal: RGA Argentina

Agencia Colaboradora: OMG

Magos del contenido

Entre socios lo hacemos

Premio Bronce

Marca: Mercado Pago

Agencia principal: Super

Agencia Colaboradora: UM

Bud250, la grandeza de retornar

Premio Plata

Marca: AB InBev

Agencia principal: DDB Colombia

ES RENOL, NO RENAULT

Premio Plata

Marca: RENAULT

Agencia principal: Publicis Agencia Creativa

Agencia Colaboradora: OMD

De Colombia Pa'l Mundo

Premio Oro

Marca: Bancolombia

Agencia principal: Globant Gut

Agencia Colaboradora: Dirty Kitchen

Pantalla gigante, resultados impactantes

Tun Qui Taca Tú de San Jorge

Premio Bronce

Marca: Levapan

Agencia principal: BPN Colombia

Noraver Garganta TV

Premio Bronce

Marca: Noraver

Agencia principal: Existaya.com

Agencia Colaboradora: Sancho BBDO

AMPER BLUE X BLESSD

Premio Oro

Marca: Quala S.A.S

Agencia principal: Globant Gut

Pionero Tecnológico

M.I.A.U

Premio Bronce

Marca: Banco de Bogotá

Agencia principal: McCann Worldgroup Colombia

Agencia Colaboradora: UM Universal McCann Colombia

Oreo Transformers

Premio Plata

Marca: Mondelez

Agencia principal:Starcom

Agencia Colaboradora: Digitas

GRAND PRIX

¿Dónde está el Baño?

Premio Grand prix

Marca: Kimberly - Clark

Agencia principal: RGA Argentina

Agencia Colaboradora: OMG

También le puede interesar: Biodiversidad y polarización: Así se movió la conversación digital durante la primera semana de la COP 16