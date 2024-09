Lé Défilé París 2024: Daniela Álvarez, la primera colombiana en el desfile de L'Oréal

Este 23 de septiembre, durante la semana de la moda, se llevó a cabo Lé DéfiléParis 2024, un evento organizado por L'Oréal Paris, una de las marcas de belleza más importantes a nivel mundial, con el objetivo de democratizar la moda y la belleza, así como resaltar el empoderamiento femenino.

Para este 2024, la modelo y presentadora, Daniela Álvarez, se convirtió en la primera colombiana en desfilar en la pasarela, en donde demostró que su condición de movilidad es un ejemplo de vida para millones de personas; y su perseverancia una forma de contribuir a un mundo más diverso e inclusivo. Asimismo su participación es un reflejo del creciente reconocimiento internacional de los talentos colombianos.

Daniella Álvarez, además de convertirse en ejemplo de vida, también se ha convertido en imagen de diferentes campañas publicitarias en las que mostraban la de las mujeres con su condición de movilidad

“Ser la primera colombiana en participar en Le Défilé Paris 2024 representa todo lo que he vivido y me brinda la oportunidad de poner el nombre de mi país en alto, llevando un mensaje lleno de empoderamiento, trabajo arduo y resiliencia. Creo firmemente que estos son valores que me han hecho ser embajadora de L´Oréal Paris y hoy representar a todas las mujeres latinas”, Expresó Daniela Álvarez.

Durante el desfile Daniela compartió pasarela con Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Devis, Camila Cabello, Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, entre otras mujeres representantes del empoderamiento femenino a nivel mundial.

“Me siento inmensamente orgullosa de caminar junto a mujeres llenas de vivencias y fortaleza, cada una con su propia historia de superación y éxito. Es un honor ser parte de este evento que celebra la belleza en todas sus formas y que promueve un mensaje de inclusión y autoestima a nivel global. Estoy lista para representar a mi país con la misma pasión y determinación que me han llevado hasta aquí." añadió Daniela.

