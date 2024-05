El proyecto 'Old Maquiina', que debutó en Bogotá Fashion Week 2024

A través de sus colecciones, Old Maquiina busca desafiar las convenciones y expandir los límites de la moda tradicional.

Old Maquiina es un estudio de moda fundado en 2012, que se autodenomina como un libro con cada colección como un capítulo, presentó su última creación en el Bogotá Fashion Week 2024. El estudio ha creado una trayectoria basada en las experiencias y la innovación, con Pop Ups anuales en Bogotá que integran moda, instalaciones y arquitectura.

En 2018, Old Maquiina fue invitada por Nike a formar parte de The Blank Canvas Collective, donde realizaron una instalación inspirada en las emblemáticas Air Force 1, en 2019, la marca colaboró con Hype, pioneros del streetwear en Colombia, y en 2022 con el DJ colombiano Julio Victoria.

Colección 2.9: Un capítulo de transformación

El pasado 23 de mayo presentó su última colección en el Bogotá Fashion Week con la pasarela “Capítulo 2.9”, (la única oficial fuera de la sede de BFW) donde se presentaron más de 180 piezas y 40 looks.

La Colección 2.9, es un capítulo que narra la historia de Jiin, una joven que experimenta un fenómeno místico que cambia su vida. A través de este evento, Jiin descubre una luz interior que le permite percibir el mundo de una manera diferente, embarcándose en un viaje de autoconocimiento y espiritualidad. Por lo tanto, la colección se desarrolla a través de un proceso de diseño experimental que articula artistas de distintas disciplinas, resultando en tres líneas de diseño:

1. Basiica: Se utiliza telas de fibras orgánicas para crear piezas simples y versátiles

2. Tecniica: Emplea materiales tecnológicos para piezas multifuncionales

3. Experiimental: Se trata de un laboratorio creativo que explora nuevas formas y tratamientos de materiales poco convencionales.

El color morado, que simboliza curiosidad y búsqueda espiritual, enmarca esta narrativa.

Con esto, Old Maquiina ratifica que no es solo una marca de moda, es un narrador de historias; a través de sus colecciones, el estudio busca desafiar las convenciones y expandir los límites de la moda convencional. Lo que hace que esta presentación sea aún más representativa es el contexto en el que se lleva a cabo; el Bogotá Fashion Week, una plataforma comercial y de promoción de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha proporcionado el escenario ideal para que Old Maquiina comparta su historia con el mundo.

