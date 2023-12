Un espectáculo multimedia que hace historia en Bogotá

La Alcaldía y la Secretaría de Cultura de Bogotá, en colaboración con SPHERA Impacta, la agencia especializada en marketing y producción de eventos, tienen el placer de presentar "Bogotá 10 millones de estrellas: constelaciones" en la Plaza de Bolívar de la capital. Este espectáculo se llevará a cabo del 15 al 23 de diciembre, con dos funciones diarias. La primera función comenzará a las 7:00 p.m., seguida por la segunda a las 8:30 p.m.

El espectáculo interactivo que, por primera vez en la historia de la ciudad, tendrá un escenario principal 360º y un domo de 18 metros de diámetro, en donde algunos de los animales tutelares de Bogotá serán constelaciones que simbólicamente nos permitirán reflexionar sobre los “Sistemas del Cuidado”, el legado que la Alcaldía le deja a Bogotá y que se refleja en programas, infraestructuras y reflexiones. Mateo Rueda es el director artístico y quien lidera a los 120 artistas que hacen posible este show.

Sergio Vargas socio fundador y Planner estratégico SPHERA, explica que

Después de participar en el proceso de licitación, presentamos nuestra propuesta, en la cual nos dedicamos a concebir y diseñar el concepto artístico a partir del brief que destacaba la importancia del cuidado. Fue así como surgió la idea de las constelaciones, con la perspectiva de que una estrella, por sí sola, es solo una luz en el infinito, pero cuando varias estrellas se agrupan, forman constelaciones.Desde tiempos remotos, las constelaciones han sido figuras que transmiten historias, leyendas y mensajes. En este caso, la construcción del espectáculo se origina no solo desde el punto de vista creativo, sino también desde todo lo que rodea el evento, conectándose con nuestras raíces ancestrales

Pirotecnia no explosiva

La pirotecnia desempeña un papel crucial en Bogotá, donde se enfatiza no solo en su uso profesional, sino también en su amigabilidad tanto con el medio ambiente como con los animales. En ese contexto, los efectos especiales y la combinación de multimedia se presentan como una variedad de medios que se entrelazan de manera magistral para lograr una puesta en escena nacional impactante.

Sin duda el factor diferencial del show es que emplea pirotecnia que no produce explosiones ni detonaciones, gracias a un manejo especial de la pólvora convencional. Además, se incorpora la llamada pirotecnia fría, que utiliza elementos químicos no incandescentes y que no generan detonaciones ni activación de fuego, pero que sí son visualmente impactantes.

Vargas destaca además que

Producimos poca emisión de humo y el uso de explosiones de papel reciclable en un enfoque de economía circular, que agrega una emocionante dimensión a la presentación. Además de la pirotecnia, se incluyen elementos como cinco potentes rayos láser, más de 100 drones formando el logo de Bogotá y diversas constelaciones en el cielo, así como alrededor de 500 luces robóticas iluminando las fachadas de la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Este espectáculo también presenta un desafío significativo al iluminar a los artistas con luces estratégicamente colocadas

Mediante luces, láseres y efectos especiales, los ciudadanos podrán disfrutar de las constelaciones de la osa de anteojos, el tigrillo, la zarigüeya, el venado y la lechuza, al ritmo de algunos de los más populares géneros de Colombia incluída la música tradicional decembrina. El show cuenta con 120 artistas en escena, acompañados por los músicos de la agrupación Burning Caravan, quienes combinan el espectáculo con elementos tradicionales y tecnológicos.

Contamos con un equipo interdependiente de más de 200 personas que colaboraron de manera continua en el proyecto. Durante la ejecución del mismo, la participación se amplió considerablemente, llegando a involucrar a aproximadamente 700 personas. Somos una agencia de eventos con 25 años de experiencia en Colombia, durante los cuales hemos realizado más de 7.000 eventos a lo largo de nuestra trayectoria. Esta cifra refleja nuestra dedicación a implementar metodologías, procesos y desarrollos estructurados

Asegura Vargas.

La Secretaría de Cultura de Bogotá, explicó que previo a cada uno de los espectáculos, las personas podrán ingresar a la aplicación “Bogotá 10 millones de estrellas: constelaciones”, en la que tendrán que responder varias preguntas. También se les pedirá grabar un video de cinco segundos para crear una estrella virtual personalizada y conocer a cuál de las constelaciones que rigen en la ciudad pertenece.

La aplicación facilita la conexión de las personas con la historia, permitiéndoles verse representadas. Los ciudadanos al llegar a la plaza, se encuentran un domo donde se proyectan las caras de todas las estrellas, que son las personas que le han dado nombre a su propia estrella, formando así constelaciones.

Sobre la aplicación Vargas señala que

Siempre estamos buscando formas de conectar a los consumidores con las marcas, o a las personas con movimientos, en este caso, las constelaciones. La aplicación que hemos desarrollado es una herramienta clave para lograr esa conexión, ya que aporta un significativo valor innovador. En la actualidad, la interactividad es algo que la gente busca, y la aplicación cumple con esa demanda

Logros y resultados

A la fecha de publicación de este artículo Vargas asegura que han tenido alrededor de 450 mil personas participando de manera presencial, y esperan cerrar con aproximadamente 600 mil asistentes. Esta cifra es asombrosa y confirma la importancia de eventos de gran envergadura, como espectáculos multimedia, para ciudades importantes como Bogotá. Su relevancia se equipara a otros aspectos fundamentales como la salud, la educación, la movilidad, el entretenimiento y la transmisión de mensajes coherentes y de alto valor, lo que contribuye significativamente a la calidad de vida de las personas. La industria de eventos juega un papel crucial en mejorar la calidad de vida y aporta de manera significativa en este sentido.

Además ha impactado positivamente la economía de los ciudadanos, según aproximaciones de Vargas, dos mil personas experimentan de manera positiva el impacto de este proyecto, abarcando desde la fase creativa hasta el desarrollo de la producción, la ejecución y la logística. Además, este proyecto tiene una particularidad importante: todas las empresas involucradas son originarias de Bogotá, al igual que los talentos y artistas que participan.

Por lo tanto, es crucial tener en cuenta este aspecto, ya que, en última instancia, una iniciativa como la elaboración de un gran evento como este tiene un impacto significativo en la economía de la ciudad y del país, especialmente teniendo en cuenta la participación de numerosas empresas pequeñas en torno a este proyecto.

Bogotá es Navidad

Paralelamente al evento en la Plaza de Bolívar, se lleva a cabo una actividad significativa en la Plaza de la Santa María Antigua, la plaza de toros, conocida como "Bogotá es Navidad". En colaboración con Liliana de la Red Creativa del Taller Recreativa, se ha creado un mercado que brinda la oportunidad a más de 180 emprendedores de diferentes localidades de Bogotá de exhibir y vender sus productos y artesanías de manera gratuita, ofreciendo opciones únicas para regalos de Navidad.

El montaje diseñado por Liliana Medina, una destacada artista arquitecta efímera, va más allá de un simple mercado. Su enfoque en la arquitectura efímera de alto nivel convoca e interconecta iniciativas y personas, creando un espacio único y especial. Además, se presenta una experiencia inmersiva llamada "El Universo del Cuidado", donde los visitantes atraviesan un túnel interactivo con sistemas de rayos láser, hologramas y elementos visuales que refuerzan el mensaje de fortalecer y fomentar la importancia del cuidado entre los ciudadanos de Bogotá, cuidando a las personas, la democracia y el planeta.

