El Ojo lanza el Concurso Nuevos Talentos 2023 junto a ATMA, Agencias Argentinas y LatinSpots.com

El objetivo del Concurso Nuevos Talentos es estimular a jóvenes profesionales y estudiantes de la región que deseen desarrollar su futuro profesional en el ámbito de las comunicaciones y la publicidad, dándoles la posibilidad de mostrar su talento, capacidad y creatividad a la comunidad publicitaria de Iberoamérica, dentro de un evento que convoca a los máximos referentes de la industria a nivel regional y mundial.

Este año los participantes podrán participar de dos (2) consignas (Briefs), la primera que contará con el auspicio de ATMA y la segunda auspiciada por Agencias Argentinas y LatinSpots.com.

Brief 1: “El fin de los productos femeninos”

Categoría: cuidado personal

Productos: planchitas y secadores de pelo

El objetivo del brief es pensar ideas para aumentar las ventas de los secadores y planchitas de pelo pero lo importante es hacerlo desde una perspectiva más actual; sin caer en los mensajes dirigidos especialmente a las mujeres o dando por sentado que son sólo ellas quienes utilizan estos productos.

Si bien el principal target para estos productos es la mujer, la idea es dar un mensaje moderno, teniendo en cuenta cómo cambió la forma de hablarle a la mujer, que sea inclusivo pero a la vez sin ser obvio ni caer en lugares comunes y dirigirse a aquellas personas que se dedican tiempo, tienen su rutina de belleza y valoran el diseño.

Descargar Brief 1 - ATMA

Brief 2: "La importancia de la Democracia"

En general, estamos acostumbrados a pensar ideas creativas para vender diferentes productos y las emociones que generan. Pero este es un brief diferente. No es para vender gaseosas, o autos, o paz financiera, sino para concientizar y comunicar el valor de la democracia para todos los ciudadanos. El objetivo de este brief es generar ideas que trascienden edades, género, nivel socioeconómico y países.

Ideas que interpelan a todos/as y muestren la importancia de vivir en democracia algo que hoy tenemos la suerte de dar por sentado, pero que en la historia de muchos países iberoamericanos no siempre fue así.

Objetivo de comunicación: visibilizar con una idea creativa la importancia de la democracia en la región y en cada uno de nuestros países.

Desafío: generar una campaña publicitaria que refleje la importancia de la democracia.

Descargar Brief 2 - DEMOCRACIA

Los ganadores serán anunciados en el marco del festival que se realizará presencial los días 14, 15 y 16 de noviembre, fechas en las que también se celebrarán los 26 años del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica con una mirada latina sobre la creatividad más importante del planeta.

Las ideas ganadoras serán cedidas en forma total a los organizadores del festival y/o al auspiciante del concurso quien podrá utilizarlas, reproducirlas y producirlas libremente. La participación en este concurso implica la aceptación de esta premisa y su reglamento.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar jóvenes profesionales y estudiantes iberoamericanos que acrediten tener hasta 30 años al 31 de diciembre de 2023. Podrán trabajar individualmente o en equipos de hasta 4 integrantes.

¿Dónde y cómo se realiza la inscripción?

La inscripción se realizará de forma totalmente online a partir del 17 de octubre a través del sitio de inscripción y el último día para registrarse en el sistema y abonar la cuota de inscripción será el día 25 de octubre. Los que no hayan cumplido con estos requisitos en esas fechas no podrán participar. Las ideas y los trabajos a concursar por parte de los participantes se podrán subir al sistema hasta el día 30 de octubre a las 20 hs. de Argentina.

Los interesados deberán ingresar al sitio, a partir del 17 de octubre, donde encontrarán toda la información del concurso, deberán registrarse, completar los datos solicitados de cada participante, los datos de facturación, aceptar las bases, condiciones y reglamento del concurso online, realizar el pago de la inscripción y además deberán descargar la Carta Aceptación del Reglamento, el Contrato de Cesión de Derechos para firmarlos y subirlos nuevamente al sitio junto con una copia del DNI/ pasaporte y Certificado de alumno regular para los que participen de la categoría Estudiantes.

¿Qué podrás inscribir?

Podrán inscribir tanto para la categoría de Jóvenes Profesionales como Estudiantes, dos (2) ideas, pudiendo sumar piezas adicionales abonando un costo adicional por cada una.

Las ideas deberán constar de una presentación en formato .jpg o .pdf y/o formato audiovisual en .mp4, y deberán completar obligatoriamente el campo de sinopsis en cada una de ellas. Podrán elegir mostrar la idea solo con un video y sin presentar archivo gráfico o, si lo desean, podrán subir un video y hasta 3 presentaciones gráficas o solo un archivo gráfico. Solo es obligatorio subir 1 archivo (.mp4, .jpg o .pdf) y completar la sinopsis.

PREMIOS

El Jurado evaluará las ideas y piezas inscriptas y elegirá la mejor idea y dos finalistas para cada una de las categorías: Jóvenes Profesionales o Estudiantes. Por lo tanto, habrá un ganador y dos finalistas (1º y 2º), para cada una de las dos categorías de cada uno de los dos (2) briefs.

Los ganadores obtendrán los siguientes premios:

Difusión de los nombres de cada uno de los integrantes del equipo ganador, tal como han sido registrados en el momento de la inscripción.

Diploma digital para cada integrante del equipo.

Difusión de las ideas ganadoras en LatinSpots.com y El Ojo de Iberoamérica.

Suscripción a la Revista + Programa Online LatinSpots por dos años (2023 + 2024) en su versión digital para cada uno de los integrantes del equipo ganador.

Un pase libre para asistir al evento de El Ojo 2023 para cada uno de los integrantes de los equipos ganadores.

Cada integrante del equipo ganador tendrá una entrada libre para asistir a El Ojo 2024.

Dos becas para cada uno de los equipos ganadores, designadas por la organización del Festival, para participar en seminarios o cursos, otorgados por las escuelas de creación más reconocidas de la región: Brother, Carne, Escuela Superior de Creativos y M.AD School of Idea.

Fechas importantes:

Apertura de inscripción online: 17 de octubre.

Cierre de registración y último día para abonar los costos de inscripción: 25 de octubre.

Último día para entregar las ideas/piezas participantes: 30 de octubre.

Consultas: nuevostalentos@elojodeiberoamerica.com

Importante: para que puedan comenzar a trabajar e ir pensando las ideas decidimos adelantar el lanzamiento y anunciar los dos (2) briefs pero aún no estará habilitado el sitio de inscripción para comenzar con los registros ni la carga del material.

La apertura de la inscripción y el resto de la información necesaria para participar y confirmar la inscripción estará disponible a partir del 17 de octubre.

También le puede interesar: Bogotá MecaWeek, una semana de eventos de marketing de alto nivel