Publicis Groupe Latam, buenas proyecciones para el CRM

Pablo Álvarez, director de CRM y encargado de la dirección y soporte en toda Latinoamérica para el equipo de Tecnología y Activación es la cabeza de este objetivo. Desde su base en Santiago de Chile, Álvarez lidera una estrategia regional que busca acelerar la adopción y entendimiento del CRM como un canal idóneo para las marcas y empresas a la hora de establecer comunicación directa con sus clientes y, con base en estas comunicaciones, generar nuevos insights para conocerlos mejor.

Más allá del tipo de cliente y de la vertical en la que esté, cada vez resulta más claro que el CRM ofrece un gran diferencial a nivel del tipo de información y calidad que genera a sus consumidores, explica Álvarez.

“Lo que nos interesa, más que nada, es generar una relación casi uno a uno con cada uno de los clientes de nuestro cliente, para avanzar en nuestro objetivo final que es la lealtad. La realidad es que no eres leal a nadie que no conozcas”, afirma Álvarez. Y la forma de conocer una empresa, explica, va más allá de las comunicaciones personalizadas y de una sola línea de comunicación, como un email: “una campaña de medios puede tener un objetivo de relacionamiento con el consumidor, no hay que perder nunca de vista eso”, apunta Álvarez.